Samsung Galaxy S27 könnte Linsenreflexionen in Fotos mittels KI eliminieren

Das südkoreanische Unternehmen Samsung arbeitet daran, die Qualität der mobilen Fotografie bei zukünftigen Flaggschiff-Geräten auf ein neues Niveau zu heben. Laut ixbt.com werden die kommenden Galaxy S27-Smartphones KI-Funktionen anstelle von teuren physischen Beschichtungen nutzen, um Linsenreflexionen und optische Fehler in den Kameraobjektiven zu beseitigen. berichtet Ixbt.com.

Derzeit gehören Linsenreflexionen, die durch Lichtquellen wie Straßenlaternen, Autoscheinwerfer oder Sonnenlicht verursacht werden, zu den häufigsten Problemen in der mobilen Fotografie. Normalerweise verlassen sich Hersteller auf physikalische Methoden, wie das Auftragen spezieller Beschichtungen auf die Linsen, um solche optischen Fehler zu reduzieren.

Einige Marken wie Sony und Vivo verwenden beispielsweise Zeiss-Optiktechnologien in ihren Smartphones. Insbesondere die T*-Beschichtung dient dazu, unerwünschte Reflexionen zu reduzieren und den Bildkontrast deutlich zu erhöhen. Es wird jedoch erwartet, dass Samsung auf solche teuren Beschichtungen verzichtet und einen anderen Ansatz wählt.

KI und Software-Verarbeitung

Berichten zufolge wird das Unternehmen bei den Galaxy S27-Geräten auf KI-Algorithmen setzen. Diese Software wird in der Lage sein, unerwünschte Reflexionen während der Bildverarbeitung zu erkennen und automatisch zu entfernen.

Es zeigt sich, dass diese neue Technologie in Testprozessen eine hohe Effizienz aufweist. Dies ermöglicht eine deutliche Verbesserung der endgültigen Fotoqualität, während die Kosten für das optische System unverändert bleiben.

Der Insider kro_roe, der diese Informationen enthüllte, ist dafür bekannt, dass er im letzten Jahr die Starttermine für die Beta-Testphase von One UI 7 präzise angekündigt hat. Daher finden seine neuesten Aussagen in der Tech-Welt große Beachtung.