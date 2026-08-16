Samsung Galaxy S27 könnte ein ungewöhnliches Design erhalten

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Samsung Galaxy S27 könnte ein ungewöhnliches Design erhalten

Samsung, einer der weltweit beliebtesten Smartphone-Hersteller, hat damit begonnen, das Erscheinungsbild seiner künftigen Flaggschiff-Geräte grundlegend zu verändern. Neue Patentunterlagen in der WIPO-Datenbank geben erste Hinweise darauf, wie das Design der Rückseite des künftigen Galaxy S27 aussehen könnte. Diese Änderungen dürften einen deutlichen Bruch mit dem traditionellen Designkonzept der koreanischen Marke darstellen. Ixbt.com berichtet darüber.

Laut ixbt.com zeigen die Patentzeichnungen, dass die Hauptkameramodule nebeneinander in einem einzigen länglichen horizontalen Block angeordnet sind. Dieser Ansatz unterscheidet sich deutlich von Samsungs derzeit verwendetem Stil. Die neue Designidee erinnert an das Erscheinungsbild der Google Pixel 11-Smartphones und greift zugleich teilweise den Stil auf, den das Unternehmen einst beim Galaxy S10 verwendet hat.

Kamerablock und seine besonderen Merkmale

Auf einer der Zeichnungen ist der Kamerablock nahezu bündig mit der Rückseite des Gehäuses dargestellt, ohne hervorzustehen. Experten gehen jedoch davon aus, dass das Modul beim tatsächlichen Gerät leicht hervorstehen wird. Eine drastische Verringerung der Kameradicke würde den Einsatz kompakterer Optik erfordern, was sich wiederum negativ auf die fotografischen Möglichkeiten auswirken könnte.

Dennoch könnte ein etwas niedrigerer Kamerablock dazu beitragen, dass das Smartphone-Gehäuse optisch aufgeräumter und glatter wirkt. Außerdem könnte diese Änderung die Kompatibilität des Geräts mit verschiedenen magnetischen Hüllen und anderem modernen Zubehör verbessern.

Gesamtdesign des Gehäuses und künftige Pläne

Den Patentunterlagen zufolge wird der restliche Aufbau des Samsung Galaxy S27 vertraute und herkömmliche Formen beibehalten. Insbesondere dürften flache Seitenkanten, abgerundete Ecken und die für die Marke typischen Gehäuseabmessungen erhalten bleiben. Diese Informationen bestätigen praktisch auch frühere Gerüchte, wonach das Unternehmen künftig auf ein einheitliches Kameramodul setzen könnte.

Obwohl sich diese Neuerungen derzeit erst in der Patentphase befinden, stoßen sie bei Technikbegeisterten auf großes Interesse. Die offizielle Präsentation der Samsung Galaxy S27-Serie und ausführliche Details werden traditionell für Anfang 2027 erwartet. Die neuen Designentscheidungen könnten die Wettbewerbsfähigkeit des koreanischen Technologiekonzerns auf dem Markt für mobile Geräte weiter stärken.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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