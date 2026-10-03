Samsung hat mit der Produktion von Displays für Galaxy S27 Flaggschiffe begonnen

Das südkoreanische Unternehmen Samsung hat mit der Produktion der ersten Komponenten für seine kommende Flaggschiff-Smartphone-Serie, das Galaxy S27, begonnen. Wie ZDNet unter Berufung auf Branchenquellen berichtet, begann die Vorbereitung bestimmter Teile bereits im September, wobei eine deutliche Ausweitung des Prozesses ab Mitte Oktober geplant ist. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Es heißt, dass die Sparte Samsung Display im Oktober mit der Massenproduktion von OLED-Panels für die neue Smartphone-Generation beginnen soll. Branchenangaben zufolge sieht der Jahresplan des Unternehmens die Lieferung von 47–48 Millionen OLED-Panels für die Galaxy S27-Familie vor. Dieser Wert liegt fast 10 Prozent über dem Plan für die Vorgängergeneration.

Neue Serie und Displaygrößen

Aktuellen Informationen zufolge hat Samsung Display auch spezifische Pläne für das neue Galaxy S27 Pro-Modell des Unternehmens erstellt. Es ist vorgesehen, bis Ende 2026 2–3 Millionen Panels für dieses Modell und im Laufe des Jahres 2027 weitere 4–5 Millionen Panels zu produzieren. Dieser Schritt gilt als eine der wichtigen strategischen Maßnahmen des südkoreanischen Tech-Giganten, um die Marktnachfrage vollständig zu decken.

Schätzungen zufolge wird das zukünftige Basismodell Galaxy S27 mit einem 6,27-Zoll-Bildschirm ausgestattet sein. Darüber hinaus wird erwartet, dass das Galaxy S27+ über ein 6,66-Zoll-Display, das neu eingeführte Galaxy S27 Pro über ein 6,47-Zoll-Display und das fortschrittlichste Modell der Reihe, das Galaxy S27 Ultra, über ein 6,89-Zoll-Display verfügen wird.

Kostenkontrolle und Marktstrategie

Trotz der Erweiterung der Smartphone-Reihe zielt Samsung darauf ab, die Produktionskosten der neuen Geräte streng zu kontrollieren. Um dieses Ziel zu erreichen, könnte das Unternehmen bestimmte Komponenten, die für die Vorgängergeneration Galaxy S26 vorgesehen waren, in den Galaxy S27-Modellen wiederverwenden. Experten merken an, dass ein solcher Ansatz vor dem Hintergrund weltweit steigender Preise für Speicherchips sehr hilfreich ist.

Die Erweiterung der Reihe auf vier Modelle steht auch in engem Zusammenhang mit den Aktivitäten des Hauptkonkurrenten Apple. Quellen zufolge stellt der Wettbewerber auf eine Strategie um, die Einführung von iPhone-Smartphones über das Jahr zu verteilen. Daher muss Samsung über eine breitere Produktpalette verfügen, um in verschiedenen Preissegmenten erfolgreich konkurrieren zu können.