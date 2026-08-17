Samsung ändert die Kameraarchitektur des künftigen Galaxy-S27-Flaggschiffs grundlegend

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Samsung ändert die Kameraarchitektur des künftigen Galaxy-S27-Flaggschiffs grundlegend

Das südkoreanische Unternehmen Samsung hat begonnen, die Möglichkeiten der mobilen Fotografie beim Galaxy S27, einem künftigen Flaggschiff-Smartphone, deutlich zu verbessern. Laut ixbt.com wird das neue Gerät nicht nur bei den Hauptsensoren, sondern bei der gesamten Hardwarearchitektur grundlegend überarbeitet, einschließlich der Systemplatine, der Bildverarbeitung und der Zoomalgorithmen. Darüber berichtet Ixbt.com auch .

Diese Änderungen gelten als wichtiger Schritt, um den Wettbewerbsvorsprung in der mobilen Fotografie zu behaupten und Nutzern die Erstellung hochwertigerer Inhalte zu ermöglichen. Experten betonen, dass das Zusammenspiel von Hardware und Software entscheidend für die Verbesserung der Smartphone-Kamerafunktionen ist.

Neue Systemplatinenstruktur und Datenaustausch

Nach Angaben des bekannten Insiders Schrodinger haben Samsung-Ingenieure die Zusammensetzung der Systemplatine des Galaxy S27 vollständig verändert. Dieser neue Ansatz soll eine effizientere Zusammenarbeit aller Komponenten gewährleisten, die für mobile Fotografie zuständig sind.

Die neue Architektur soll die Datenübertragungsgeschwindigkeit zwischen Kamerasensor, Bildverarbeitungsprozessor und RAM-Subsystem deutlich erhöhen. Diese Geschwindigkeit wird beim Auslesen und Verarbeiten der enormen Datenmengen von 200-Megapixel-Kameras entscheidend sein.

Verbesserte In-Sensor-Zoomtechnologie

Der Schwerpunkt liegt auf der Weiterentwicklung der In-Sensor-Zoomtechnologie. Samsung hat dieses Prinzip bereits beim Galaxy S25 Edge mit einem 200-Megapixel-Sensor eingesetzt. Die Nutzung des zentralen Bereichs eines hochauflösenden Sensors ermöglicht eine hochwertige Vergrößerung, ohne auf gewöhnlichen Digitalzoom zurückzugreifen.

Beim Galaxy S25 Edge wurde diese Methode hauptsächlich für die Zoomstufen 2x und 4x verwendet, während Samsung sie für das Galaxy S27 weiter verbessern möchte. Das Zusammenspiel von Hardware- und Softwarelösungen soll selbst bei starkem Zuschneiden eines Bildes feine Details vollständig erhalten.

Der Quelle zufolge hat dieser Insider bereits zuvor die technischen Daten der Samsung-Galaxy-S26-Plus-Modelle präzise veröffentlicht und als einer der Ersten über das iPhone-20-Konzept mit einem an allen vier Seiten gebogenen Display berichtet. Dies deutet darauf hin, dass die kursierenden Informationen zum künftigen Galaxy-S27-Flaggschiff bewusst und fundiert sind.

SamsungGalaxy S27SmartphoneKameraTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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