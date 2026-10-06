Vivo V80 vorgestellt: riesiger Akku und Zeiss-Kamera

Der Markt für Mittelklasse-Smartphones wurde um ein weiteres Modell mit interessanten und fortschrittlichen Funktionen erweitert. Das offiziell auf dem indischen Markt eingeführte neue Vivo V80 vereint für seine Klasse unerwartet hohe Leistungsdaten, darunter Optik auf Profi-Niveau und eine rekordverdächtige Akkukapazität. Dies berichtet Ixbt.com. berichtet .

Laut Informationen von ixbt.com hat das Smartphone bereits die Aufmerksamkeit der Käufer mit seinen technischen Möglichkeiten auf sich gezogen. Das Gerät zeichnet sich dadurch aus, dass es moderne Technologien und Benutzeranforderungen vollständig integriert. Insbesondere die Unterbringung enormer Kapazitäten in einem kompakten Gehäuse hat bei Experten Anerkennung gefunden.

Display- und Leistungsmerkmale

Das neue Vivo V80 ist auf der Vorderseite mit einem hochwertigen 6,59-Zoll-AMOLED-Display ausgestattet. Die Bildschirmauflösung unterstützt das Full HD+-Format und die Bildwiederholrate erreicht 144 Hz. Zudem wurde eine beeindruckende Spitzenhelligkeit von 5000 nit für den Bildschirm angekündigt, was eine gute Lesbarkeit selbst bei direktem Sonnenlicht ermöglicht. Der Fingerabdruckscanner ist gemäß moderner Trends unter dem Display verbaut.

Die Hardware-Plattform des Geräts basiert auf dem effizienten Snapdragon 7 Gen 4 Prozessor. Als Software wurde die OriginOS 7-Oberfläche auf Basis des neuesten Android 17 Betriebssystems gewählt. Diese Kombination sorgt für eine schnelle Anwendungsleistung und Systemstabilität.

Optik und Akkukapazität

Eines der bemerkenswertesten Merkmale des Smartphones ist das fortschrittliche Kameramodul, das in Zusammenarbeit mit der renommierten Marke Zeiss entwickelt wurde. Die Hauptkamera verfügt über einen 50 MP Sony LYT-700V Sensor, der mit Autofokus und einem optischen Bildstabilisierungssystem ausgestattet ist. Darüber hinaus gibt es ein 50 MP Sony IMX882 Teleobjektiv-Modul mit 3-fachem optischem Zoom und optischer Stabilisierung sowie einen 8 MP Ultraweitwinkelsensor. Die Frontkamera ist ebenfalls mit einem hochauflösenden 50 MP Sensor ausgestattet.

Ein weiterer überraschender Aspekt der technischen Daten ist der Akku. In einem nur 7,79 mm dünnen Gehäuse ist ein riesiger 7200 mAh Akku untergebracht. Das Gerät unterstützt 90 W Schnellladetechnologie. Das 210 Gramm schwere Smartphone verfügt über einen Aluminium-Seitenrahmen und eine Glasrückseite.

Den vorliegenden Informationen zufolge verfügt das Modell über die Schutzklasse IP69 gegen Wasser und Staub. Den Nutzern stehen zudem ein NFC-Chip, eSIM-Unterstützung, Dual-Band Wi-Fi und Bluetooth 5.4 für drahtlose Verbindungen zur Verfügung. Bisher hat der Hersteller die offiziellen Preise für das Vivo V80 Modell noch nicht bekannt gegeben.