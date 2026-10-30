Everton wirft Newcastle aus dem Pokal: Alle Viertelfinal-Paarungen stehen fest

Das letzte dramatische Spiel, das die Runde der letzten 16 im englischen Ligapokal abschloss, ist beendet. In einem intensiven Duell im «Hill Dickinson Stadium» in Liverpool besiegte Everton vor heimischer Kulisse Newcastle mit 3:1 und sicherte sich damit das Ticket für das Viertelfinale.

Mit diesem Spiel wurden alle Teilnehmer und die Paarungen für das Viertelfinale der aktuellen Turniersaison offiziell bestätigt.

Das Duell im «Hill Dickinson»: Die Dominanz der Liverpooler

In der Begegnung am Abend des 29. Oktober zeigten die Gastgeber ein deutlich aktiveres und produktiveres Spiel als der Gegner:

Zwei Treffer in der ersten Halbzeit: James Garner eröffnete in der 34. Minute den Torreigen, während Hackney kurz vor der Pause (45. Minute) den Vorsprung auf zwei Tore ausbaute.

Der entscheidende Treffer: Das Tor von Barry in der 69. Minute der zweiten Halbzeit besiegelte den Sieg für Everton fast endgültig — 3:0.

Der Ehrentreffer von Newcastle: Auf Seiten der Gäste erzielte Dan Burn erst in der 88. Minute den einzigen Treffer zur Ergebniskorrektur.

Aufstellungen und Taktik: Während Pickford, Tarkowski und Mykolenko in der Defensive der «Toffees» stabil standen, konnten die Schützlinge von Eddie Howe trotz der Einwechslungen von Leistungsträgern wie Joelinton, Wissa und Elanga in der zweiten Halbzeit das Schicksal des Spiels nicht mehr wenden.

Alle Viertelfinal-Paarungen

Nach Abschluss der Achtelfinalspiele stehen nun die spannenden Paarungen für das Viertelfinale des englischen Ligapokals fest:

Fleetwood — Everton

Manchester City — Bradford City

Crystal Palace — Sunderland

Liverpool — Bournemouth

Es wird erwartet, dass die Viertelfinalphase sowohl für die Schwergewichte der Premier League als auch für die Vertreter der unteren Ligen ein intensiver und kompromissloser Kampf auf dem Weg zum Titel wird.