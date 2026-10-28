Wissenschaftler testen Technologie zur Übertragung von Gerüchen über das Internet

In Zukunft könnten nicht nur Bilder, Videos und Töne, sondern auch Gerüche über das Internet übertragen werden. Wissenschaftler haben das Scentronic-System getestet, das darauf ausgelegt ist, Gerüche in digitale Daten umzuwandeln und auf einem anderen Gerät zu reproduzieren.

Diese Technologie ermöglicht die Übertragung von Geruchsinformationen in digitaler Form und deren Rekonstruktion über ein Empfangsgerät. Dies könnte in Zukunft die Möglichkeit eröffnen, bestimmte Gerüche über das Internet wahrzunehmen.

Wenn die Technologie weiterentwickelt und in die Praxis umgesetzt wird, könnte sie bei virtuellen Reisen, im Online-Handel und bei digitalen Unterhaltungsdiensten eingesetzt werden. Es ist beispielsweise nicht ausgeschlossen, dass man beim Betrachten eines Bildes von Blumen oder Speisen im Internet auch deren Duft wahrnehmen kann.

Damit sich die Technologie jedoch weit verbreiten kann, müssen ihre Möglichkeiten und praktischen Anwendungen noch eingehender erforscht werden.