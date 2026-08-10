Elon Musk sagt, Starlink werde mehr als 90 % des globalen IP-Datenverkehrs übernehmen

·33·Technologie
Elon Musk sagt, Starlink werde mehr als 90 % des globalen IP-Datenverkehrs übernehmen

SpaceX-Gründer Elon Musk hat ehrgeizige Pläne für die Zukunft der Satellitentechnologie auf dem globalen Internetmarkt angekündigt. Seiner Aussage zufolge könnte das Starlink-System künftig mehr als 90 % des weltweiten IP-Datenverkehrs übernehmen – selbst wenn Wettbewerber ihre Kapazitäten verzehnfachen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com will Starlink sein Ansehen durch eine bereits großflächig aufgebaute Satellitenkonstellation, ein riesiges Versorgungsgebiet und den schnellen Ausbau des Netzwerks deutlich stärken. Es wird erwartet, dass das System seine überwältigende Dominanz auf dem globalen Internetmarkt auch dann beibehält, wenn andere Unternehmen ihre Möglichkeiten erheblich erweitern.

Starlink Mobile und der neue Wettbewerb im Telekommunikationsmarkt

Vor diesem Hintergrund seines strategischen Vorteils bereitet SpaceX ein weiteres großes Projekt vor. Nach Angaben der Quelle plant das Unternehmen, Ende 2027 seinen Mobilfunkanbieter Starlink Mobile zu starten. Der neue Dienst soll in den USA direkt mit großen Anbietern wie Verizon, AT&T und T-Mobile konkurrieren.

Zur Einordnung: Starlink ist ein globales Satelliteninternetsystem von SpaceX. Es ist darauf spezialisiert, abgelegene und schwer erreichbare Regionen mit schnellem Internet zu versorgen, in denen keine herkömmliche kabelgebundene oder mobile Kommunikation verfügbar ist.

Das Netzwerk arbeitet mit Tausenden Satelliten in niedrigen Umlaufbahnen. Dadurch kann das System die Latenz reduzieren und eine stabile Signalübertragung gewährleisten. Die globale Abdeckung ermöglicht es Nutzern, sich praktisch von jedem Ort der Welt aus mit dem Netzwerk zu verbinden.

Experten zufolge könnte die rasante Entwicklung der Satellitentechnologie das bestehende Gleichgewicht im traditionellen Telekommunikationsmarkt grundlegend verändern. Mobilfunkanbieter und Festnetzinternet-Provider werden in den kommenden Jahren zweifellos starkem Wettbewerbsdruck ausgesetzt sein.

Elon Musks jüngste Aussagen deuten darauf hin, dass SpaceX eine nahezu monopolartige Stellung im Bereich des Weltrauminternets anstrebt. Der Start des Projekts Starlink Mobile würde den Einfluss des Unternehmens weiter vergrößern und es von einem gewöhnlichen Internetanbieter zu einem vollwertigen globalen Kommunikationskonzern machen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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