Die Nominierten für den La Liga Spieler des Monats Oktober wurden bekannt gegeben

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Die Nominierten für den La Liga Spieler des Monats Oktober wurden bekannt gegeben

Die Pressestelle der spanischen La Liga hat die offizielle Shortlist der 5 Stars bekannt gegeben, die für die Auszeichnung als Spieler des Monats (Player of the Month) im Oktober nominiert sind. Unter den Kandidaten befinden sich sowohl Angriffs-Trios der Spitzenklubs als auch ein erfahrener Torhüter, der durch eine solide Defensive und weiße Westen überzeugte.

Im September ging diese prestigeträchtige individuelle Auszeichnung an den brasilianischen Flügelstürmer Raphinha vom FC Barcelona. Diesmal konkurrieren die Leistungsträger von Real Madrid und Barcelona mit torgefährlichen Stars anderer Vereine.

Die fünf Nominierten und ihre Statistiken im Oktober

Die von der Liga veröffentlichten offiziellen Zahlen belegen die hohe Effizienz der Kandidaten:

  • Kylian Mbappé (Real Madrid): Absolvierte 264 Minuten auf dem Platz, erzielte 4 Tore , gewann 16 Zweikämpfe und hielt eine Passquote von 83%;

  • Lamine Yamal (FC Barcelona): Absolvierte 250 Minuten, erzielte 1 Tor und lieferte 2 Assists, gewann 17 Zweikämpfe , Passquote 72%;

  • Matías Dituro (Elche): Absolvierte 270 Minuten, hielt in 3 aufeinanderfolgenden Spielen seinen Kasten sauber (Clean Sheet) und zeigte 9 wichtige Paraden ;

  • Álex Grimaldo (Atlético Madrid): Absolvierte 225 Minuten, erzielte 1 Tor und 1 Assist, gewann 11 Zweikämpfe, die Passgenauigkeit ist hoch — 91%;

  • Gonçalo Guedes (Real Sociedad): Absolvierte 170 Minuten, erzielte 2 Tore, lieferte 1 Assist, gewann 1 Zweikampf, Passquote 84%.

Auswahl- und Abstimmungsverfahren

Der La Liga Spieler des Monats wird durch die Stimmen der Fans auf der offiziellen Website sowie durch die Analyse eines unabhängigen Expertenpanels ermittelt:

  • Besonderheit des Wettbewerbs: Während einerseits Mbappés Torinstinkt und Yamals kreatives Spielmacher-Talent kämpfen, könnten andererseits Dituros souveräne Leistungen im Tor das Schicksal der Auszeichnung in eine unerwartete Richtung lenken;

  • Bekanntgabe der Ergebnisse: Der Name des Preisträgers für den Oktober wird in den kommenden Tagen offiziell von der Pressestelle der La Liga bekannt gegeben.

In dieser intensiven Saison der spanischen Meisterschaft ist der Gewinn der Auszeichnung zum Spieler des Monats ein wichtiger Schritt für jeden Kandidaten in Richtung Ballon d'Or und der großen Saisonauszeichnungen.

La LigaKylian MbappéLamine YamalSpanische MeisterschaftFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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