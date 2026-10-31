5-Stunden-Limit für Claude Ultra Nutzer wird aufgehoben

Der Dienst Claude benennt seine Abonnementpläne um und hebt einige Nutzungsbeschränkungen auf. Der bisherige Max 20x-Tarif heißt nun Ultra. Der Max 5x-Plan bleibt unter dem Namen Max bestehen. Das 5-Stunden-Nutzungslimit für Ultra-Abonnenten wird ebenfalls schrittweise abgeschafft.

Laut Unternehmensangaben bleiben die aktuellen Gebühren, Tarifoptionen, das nächste Zahlungsdatum und das wöchentliche Limit für Max 20x-Abonnenten unverändert. Das bedeutet, dass Nutzer aufgrund der Namensänderung keine zusätzlichen Kosten haben und ihr Abonnement nicht erneuern müssen.

Kein Fünf-Stunden-Limit mehr bei Ultra

Einige Aufgaben von Claude können über längere Zeit im Hintergrund laufen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das 5-Stunden-Limit solche Arbeitsabläufe nicht behindern sollte. Daher wurde mit der Aufhebung dieser Beschränkung im Ultra-Plan begonnen.

Die Änderungen werden schrittweise eingeführt. Zunächst muss das Konto des Nutzers verifiziert werden. Diese Anforderung dient dazu, Betrug und Missbrauch des Dienstes zu reduzieren.

Sobald das Konto verifiziert ist, wird das Limit automatisch aufgehoben. Der Abonnent wird darüber per E-Mail informiert. Jeder Nutzer muss keinen gesonderten Antrag stellen.

Das wöchentliche Nutzungslimit im Ultra-Plan bleibt auf dem Niveau des ehemaligen Max 20x-Tarifs. Es ist 10-mal höher als das wöchentliche Limit des Pro-Abonnements. Durch den Wegfall des Fünf-Stunden-Limits können Nutzer ihr wöchentliches Kontingent flexibler über die Tage verteilen.

Abonnementpreise

Auf der Tarifseite von Claude sind folgende Preise aufgeführt:

• Free-Plan: 0 Dollar.

• Pro: 17 Dollar pro Monat bei jährlicher Abrechnung, 200 Dollar Vorauszahlung pro Jahr. Bei monatlicher Zahlung beträgt der Preis 20 Dollar.

• Max: 100 Dollar pro Monat.

• Ultra: 200 Dollar pro Monat.

Gemäß dem neuen Namenssystem wird der ehemalige Max 5x-Tarif als Max und Max 20x als Ultra bezeichnet. Nach den Änderungen bleibt das wöchentliche Limit von Ultra unverändert, aber das 5-Stunden-Nutzungslimit wird schrittweise aufgehoben.