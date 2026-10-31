US-Anwalt spendet 31,4 Millionen Dollar an seine ehemalige Universität

Der amerikanische Anwalt Morgan Chu hat gemeinsam mit seiner Frau Helen Chu 31,4 Millionen Dollar an die Harvard Law School gespendet, an der er selbst studiert hat. Dies ist die größte Einzelspende in der Geschichte der Bildungseinrichtung, wie die offizielle Website der Harvard Law School mitteilte.

Es wird darauf hingewiesen, dass die bereitgestellten Mittel zur Finanzierung von sechs neuen Professuren verwendet werden. Dies dient der Unterstützung der wissenschaftlichen Forschung und des Bildungsprozesses an der Universität.

Morgan Chu absolvierte die Harvard Law School im Jahr 1976 mit Auszeichnung. Im Jahr 2026 jährt sich sein Abschluss zum 50. Mal. Er ist ein auf geistiges Eigentumsrecht spezialisierter Anwalt und leitet die Prozessabteilung der Anwaltskanzlei Irell & Manella in Los Angeles.

Chu und seine Frau haben der Universität bereits mehrfach gespendet. Ihre früheren Zuwendungen flossen in Professuren, Stipendien, Studiengebühren für Studierende und andere akademische Projekte.

Nach Angaben der Harvard Law School endete das Geschäftsjahr 2026 für die Einrichtung mit einem Rekordergebnis bei den Spendeneinnahmen. In diesem Zeitraum erhielt die Schule mehr als 135 Millionen Dollar, was fast 30 Millionen Dollar mehr sind als der bisherige Rekordwert.

Bemerkenswert ist, dass Morgan Chu bei der Erwähnung seiner Spende betonte, er wolle gemeinsam mit seiner Frau der Universität danken, die ihm eine Ausbildung auf Weltklasseniveau ermöglicht hat.

Sind Sie Ihrer ehemaligen Schule oder Universität dankbar? Wenn Sie die Möglichkeit hätten, welchen Betrag würden Sie spenden?