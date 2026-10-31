Trump und seine Frau Melania verteilten Halloween-Geschenke an Kinder im Weißen Haus (Video)

US-Präsident Donald Trump und seine Frau Melania Trump nahmen am 29. Oktober an der traditionellen Halloween-Veranstaltung im Weißen Haus teil. Sie begrüßten die kostümierten Kinder und verteilten Süßigkeiten.

Die Veranstaltung fand auf dem Südrasen des Weißen Hauses statt. Kinder in verschiedenen Kostümen trafen den Präsidenten und seine Frau. Trump und Melania ließen sich mit ihnen fotografieren und signierten sogar einige der Kostüme.

Während des Festes gab es musikalische Darbietungen und verschiedene Unterhaltungsangebote. Zudem flog die Air Force One des US-Präsidenten in niedriger Höhe über das Weiße Haus, was die Aufmerksamkeit der Teilnehmer auf sich zog.

Zur Information: Halloween wird jedes Jahr am 31. Oktober gefeiert. In den USA ist es Tradition, dass Kinder am Vorabend des Festes in Kostümen von Haus zu Haus ziehen und um Süßigkeiten bitten.