Historische FIFA-Weltmeisterschaft in Baku: Usbekistan U-15 ist die Nummer eins in Zentralasien

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Historische FIFA-Weltmeisterschaft in Baku: Usbekistan U-15 ist die Nummer eins in Zentralasien

In der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku endete das erstmals in der Fußballgeschichte ausgetragene Turnier für Junioren unter 15 Jahren, FIFA U-15 World Cup & Festival bei dem Vertreter von 189 Nationalverbänden teilnahmen. Bei dieser großen Weltmeisterschaft erzielte die usbekische U-15-Nationalmannschaft das beste Ergebnis unter den Vertretern der zentralasiatischen Region.

Bei dem vom 24. bis 30. Oktober ausgetragenen Turnier belegten die usbekischen Junioren in der Gesamtwertung den 42. Platz und ließen damit alle Konkurrenten aus der Region deutlich hinter sich.

Nachbarschafts-Derby: Ein souveräner Sieg für Usbekistan

Eines der wichtigsten und bemerkenswertesten Duelle des Turniers fand in der Gruppenphase statt:

  • Prestigeduell: In den Gruppenspielen trafen die Juniorenteams aus Usbekistan und Kasachstan aufeinander;

  • Souveräner Sieg: Unsere Landsleute erzielten zwei unbeantwortete Tore gegen den Gegner und gewannen mit 2:0; Torschützen:

  • In der 28. Minute eröffnete Javohirbek Erkinov den Torreigen, während Roman Ayzattulov in der 34. Minute den Vorsprung ausbaute und den Schlusspunkt setzte. Leistungen der zentralasiatischen Nationalmannschaften

Unter den 189 Nationen platzierten sich die zentralasiatischen Länder in der finalen Rangliste wie folgt:

1. Usbekistan

  • — 42. Platz (bestes Ergebnis der Region); 2. Kirgisistan

  • — 52. Platz; 3. Kasachstan

  • — 85. Platz (gewann das letzte Spiel des Turniers mit 4:1 gegen Mosambik); 4. Tadschikistan

  • — 97. Platz; 5. Turkmenistan

  • — 121. Platz. Neues FIFA-Format: 8×8-Modus und kurze Spielzeiten

Dieses erstmals organisierte Festival wurde nach einem speziellen Reglement durchgeführt, um junge Talente zu entdecken und die globale Integration zu fördern:

Spielformat:

  • Die Begegnungen wurden im kompakten 8×8-Modus ausgetragen; Zeitlimit:

  • Jedes Spiel bestand aus zwei Halbzeiten zu je 20 Minuten (insgesamt 40 Minuten). Der erfolgreiche Auftritt der usbekischen Junioren auf dieser großen globalen Bühne unter 189 Teams und ihre Spitzenposition in der Region beweisen erneut, dass sich der Kinder- und Jugendfußball im Land auf dem richtigen Weg befindet.

O‘zbekiston o‘smirlarining 189 jamoa qatnashgan bunday yirik global maydondagi muvaffaqiyatli ishtiroki va mintaqa peshqadamligini ta’minlashi mamlakatda bolalar va o‘smirlar futboli to‘g‘ri rivojlanish yo‘lida ekanini yana bir bor isbotladi.

FIFA U-15 World CupUsbekistan U-15BakuJugendfußballZentralasien
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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