Ronaldo nimmt nicht am Spiel gegen Pakhtakor teil
Der portugiesische Stürmer Cristiano Ronaldo wurde nicht in den Kader von Al-Nassr für die Reise nach Taschkent berufen. Aus diesem Grund wird er nicht mit der Mannschaft nach Usbekistan reisen und nicht im Spiel gegen Pakhtakor auflaufen.
Das Spiel der AFC Champions League Elite zwischen Pakhtakor und Al-Nassr findet am 2. November in Taschkent statt. Vor der Begegnung hatten Fußballfans auf die Ankunft Ronaldos in der Hauptstadt gehofft, doch der Portugiese steht nicht im Aufgebot für die Auswärtsreise.
Zur Information: Die Tickets für den VIP-Bereich dieses Spiels wurden für 3 Millionen Som verkauft. Obwohl Ronaldo nicht nach Taschkent kommt, wird erwartet, dass der senegalesische Stürmer Sadio Mané von Al-Nassr an der Partie teilnimmt.
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