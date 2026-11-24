Aufgrund des globalen Klimawandels schrumpfen die Gletscher in der Arktis rapide. Das britische Startup Real Ice testet eine Technologie zur künstlichen Verdickung von Meereis, um diesen Prozess zu verlangsamen. Dies berichtete The Guardian.

Die Grundidee des Projekts besteht darin, im Winter Meerwasser unter dem Eis mithilfe von Pumpen an die Oberfläche zu befördern. Dafür werden zunächst Löcher in die Eisschicht gebohrt. Anschließend wird das Wasser nach oben gepumpt. Da die Lufttemperatur extrem niedrig ist, gefriert das Wasser schnell und bildet eine zusätzliche Schicht über dem vorhandenen Eis.

Forscher gehen davon aus, dass auf diese Weise verdicktes Eis im Sommer länger erhalten bleiben und den Schmelzprozess verlangsamen könnte.

Wie viel Budget wurde für das Projekt bereitgestellt?

Die britische Organisation Advanced Research and Invention Agency (ARIA) finanziert ein Forschungsprogramm zur künstlichen Verdickung von Arktiseis mit einem Gesamtvolumen von 9,9 Millionen Pfund Sterling. Davon wurden 3,5 Millionen Pfund dem Startup Real Ice zugewiesen.

Die Experimente sind für drei Wintersaisons in der kanadischen Region Nunavut geplant. Zunächst sollen Tests auf kleinen Flächen durchgeführt werden, wobei eine Ausweitung des Umfangs je nach Ergebnissen vorgesehen ist.

In Zukunft könnten Unterwasserdrohnen zum Einsatz kommen

In den nächsten Phasen des Projekts ist der Einsatz autonomer Unterwasserdrohnen geplant, die sich unter dem Eis bewegen können. Diese könnten automatisch Löcher in das Eis bohren und das Wasser an die Oberfläche pumpen. Dies würde die Notwendigkeit verringern, dass Menschen über längere Zeit unter extrem kalten Bedingungen arbeiten müssen.

Ersten Berechnungen von Real Ice zufolge könnte die Anwendung der Technologie im gesamten arktischen Raum etwa 10 Milliarden Dollar pro Jahr kosten.

Ist diese Methode wirklich effektiv?

Bisher ist die Auswirkung der Technologie auf das globale Klima nicht vollständig belegt. Wissenschaftler untersuchen, wie lange das verdickte Eis im Sommer hält, welche Auswirkungen es auf das marine Ökosystem hat und ob die Methode in großem Maßstab anwendbar ist.

Einige Experten äußern Bedenken, dass das Pumpen von Meerwasser an die Oberfläche den Gehalt an Salz, Nährstoffen und Mikroorganismen beeinflussen und zu unvorhersehbaren Folgen für die lokale Natur führen könnte.

Die Forscher betonen jedoch, dass diese Technologie die Reduzierung von Treibhausgasemissionen im Kampf gegen die globale Erwärmung nicht ersetzen kann. Sie wird derzeit lediglich als ergänzende Methode gegen den Klimawandel untersucht.