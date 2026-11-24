Ein in York, England, gefundener menschlicher Kot aus der Wikingerzeit gilt als einer der ungewöhnlichsten historischen Funde der Welt. Das als „Lloyds Bank Coprolite“ bekannte Fossil wurde 1972 während des Baus eines Bankgebäudes entdeckt.

Der Fund ist fast 20 Zentimeter lang und gilt als einer der größten jemals gefundenen versteinerten menschlichen Exkremente. Forscher haben festgestellt, dass er etwa 1000 bis 1200 Jahre alt ist.

Analysen zeigten, dass sich die Menschen dieser Zeit hauptsächlich von Fleisch und Brot ernährten. Zudem wurden Spuren von Darmparasiten in der Probe gefunden. Dies hilft dabei, ein Bild der Ernährungsgewohnheiten und sanitären Bedingungen in der Wikingerzeit zu gewinnen.

Der ungewöhnliche historische Artefakt ist derzeit im Wikinger-Museum in York ausgestellt. Er zählt zu den Exponaten, die bei Besuchern auf großes Interesse stoßen.