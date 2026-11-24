In der chinesischen Stadt Shanghai wurde eine Statue des portugiesischen Fußballstars Cristiano Ronaldo in monumentaler Größe enthüllt. Die anlässlich der Eröffnung des CR7-Museums am 21. November aufgestellte Statue ist sieben Meter hoch. Sie befindet sich vor einem Einkaufszentrum in der East Nanjing Road.

Die Statue zeigt Ronaldo im Trikot der portugiesischen Nationalmannschaft mit der Nummer 7, während er seinen berühmten „Siu“-Jubel nach einem Tor mit ausgebreiteten Armen vollführt. Die Höhe wurde passend zur legendären Rückennummer des Spielers gewählt. Die Organisatoren präsentieren das Denkmal als die weltweit höchste Ganzkörperstatue von Ronaldo.

An der feierlichen Eröffnungszeremonie nahmen Ronaldos Bruder Hugo Aveiro sowie sein enger Freund Miguel Paixão teil. Ronaldo selbst war bei der Veranstaltung nicht anwesend. Die versammelten Fans imitierten während der Enthüllung den berühmten „Siu“-Jubel des Fußballers und bejubelten ihn.

Das CR7-Museum in Shanghai erstreckt sich über eine Fläche von fast 3.000 Quadratmetern. Es umfasst 10 Themenbereiche, die Ronaldos Weg von seiner Kindheit bis zu seiner professionellen Fußballkarriere widerspiegeln.

Im Museum werden über 50 Exponate aus der persönlichen Sammlung des Spielers ausgestellt, darunter der „Ballon d'Or“ aus dem Jahr 2008, Trikots, Fußballschuhe und weitere Erinnerungsstücke. Auch das Schlafzimmer, in dem Ronaldo in der „Sporting“-Akademie lebte, wurde originalgetreu nachgebaut.

Für Besucher gibt es zudem interaktive Aktivitäten. Eine davon ist Ronaldos berühmtem Fallrückzieher gegen Juventus im Jahr 2018 gewidmet, bei dem Fans ihre Torwartfähigkeiten mithilfe eines speziellen Simulators testen können.