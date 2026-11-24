An der Küste von Antalya in der Türkei fand der 36-jährige Taucher Ali Kılıç eine angekettete Holzkiste auf dem Meeresgrund. Darin befand sich eine aus Seilen gefertigte Puppe, in deren Körper an verschiedenen Stellen Nadeln steckten.

Kılıç, der seit 14 Jahren als professioneller Taucher in Antalya arbeitet, reinigt gemeinsam mit Kollegen den Meeresboden und sucht nach Gegenständen, die von SUP-Board-Nutzern verloren wurden. Bei einem ihrer Tauchgänge bemerkten sie eine im Sand vergrabene Kette. Als sie daran zogen, kam eine etwa 30 Zentimeter lange Holzkiste zum Vorschein.

Es dauerte eine ganze Weile, die Ketten zu lösen, um die Kiste zu öffnen. Im Inneren befand sich eine Puppe, deren Kopf und Körper mit Nadeln durchstochen waren und die mit seltsamen Symbolen und Inschriften verziert war. Nach einer Internetrecherche vermutete Kılıç, dass es sich um eine sogenannte „Voodoo-Puppe“ handelt.

Der Taucher berichtete, dass beim Öffnen der Kiste ein stechender, an Schwefel erinnernder Geruch austrat, woraufhin die Gruppenmitglieder kurzzeitig unter Kopfschmerzen litten. Ob dies am Geruch lag oder ob die Kiste mit einer chemischen Substanz behandelt wurde, ist bisher unklar.

Kılıç erklärte, er habe bereits früher Vorhängeschlösser am Meeresgrund gefunden und wisse, dass manche Menschen diese für abergläubische Rituale ins Wasser werfen. Er betonte jedoch, dass er eine solche Kiste zum ersten Mal gesehen habe. Wer den Fund zu welchem Zweck im Meer versenkt hat, ist bisher nicht bekannt.