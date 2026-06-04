Kreditlimit für unternehmensbezogene mikrokredite ohne Sicherheiten wird auf 200 Millionen Sum erhöht

Es wurden gute Nachrichten zur Unterstützung von Vertretern kleiner und mittlerer Unternehmen in unserem Land und zur Schaffung eines günstigen Geschäftsumfelds bekannt gegeben. Der Staat gewährt erhebliche finanzielle Erleichterungen für unsere Landsleute, die bestrebt sind, ihre unternehmerischen Tätigkeiten auszuweiten und neue Projekte zu starten. Jetzt können Unternehmensvertreter, die ihre Geschäfte ehrlich und erfolgreich führen, erhebliche Mittel erhalten, ohne Immobilien als Sicherheit zu hinterlegen.

Gemäß der neuen Regelung wird ab dem 1. Juli dieses Jahres der Höchstbetrag für mikrokredite ohne Sicherheiten für Unternehmer von den derzeitigen 100 Millionen Sum auf 200 Millionen Sum erhöht.

Wer kann von dieser Möglichkeit profitieren?

Solche Vorteile eröffnen natürlich Unternehmern, die sich ihrer Verantwortung bewusst sind, weitere Wege. Die neue finanzielle Norm gilt für:

Personen, die zuvor Mikrokredite von Banken erhalten und ihre Verpflichtungen fristgerecht erfüllt haben;

Branchenvertreter mit einer positiven Kredithistorie (Feedback) im Banksystem.

Dieses System dient dazu, das gegenseitige Vertrauen zwischen Banken und Unternehmern weiter zu stärken.

Ein wichtiger Schritt zur Entwicklung des Unternehmertums

Die Verdoppelung dieses Limits ist im Rahmen des „Umfassenden Programms zur Unterstützung kleiner Unternehmen“ vorgesehen, das in unserem Land konsequent umgesetzt wird. Diese historische Entscheidung zielt darauf ab, die Möglichkeiten für Geschäftsleute zu erweitern, notwendige finanzielle Ressourcen frei und schnell ohne übermäßigen Aufwand, d. h. ohne Sicherheiten oder Bürgschaften, in Anspruch zu nehmen.

Vielversprechende Neuigkeit: Eine solche finanzielle Unterstützung kommt genau zur richtigen Zeit für unsere Unternehmer, die ihr Geschäft in der Sommersaison auf ein neues Niveau heben möchten. Zweifellos werden kredite ohne Sicherheiten zur Schaffung von hunderten neuen Arbeitsplätzen und einer Steigerung der Produktionsmengen in unserem Land führen.

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