Neues Verfahren zur Anerkennung von Zertifikaten: 75 % der Punkte für B1-Zertifikat

In unserem Bildungssystem wurde ein weiterer wichtiger rechtlicher Schritt unternommen, um wissbegierige Jugendliche und engagierte Lehrkräfte zu unterstützen und ihre Bestrebungen angemessen zu fördern. Das Justizministerium der Republik Usbekistan hat ein offizielles Dokument registriert, das erhebliche Änderungen und Ergänzungen im Verfahren zur Anerkennung nationaler und internationaler Zertifikate in Fremdsprachen und allgemeinbildenden Fächern einführt.

Diese neue Verordnung bringt mehrere revolutionäre Neuerungen in Prozesse, die von den Aufnahmeprüfungen an Hochschulen bis hin zum System der Zulagen zu den Monatsgehältern der Lehrkräfte reichen.

Vorteil für Bewerber: Gute Nachrichten für Inhaber von Sprachzertifikaten!

Gemäß dem aktualisierten Verfahren wurde eine wunderbare Erleichterung für Bewerber geschaffen, die sich für Bachelor-Studiengänge bewerben und ein Fremdsprachenfach in ihrem Prüfungspaket haben.

Neue Regel: Auf nationaler oder internationaler Ebene anerkannt B1-Niveau Junge Menschen, die ein Zertifikat besitzen, erhalten automatisch genau 75 Prozent der maximalen Punktzahl, die für dieses Fach im Zulassungsverfahren vorgesehen ist. Dies ist eine große Chance auf dem Weg zum Studentenleben.

Darüber hinaus wird der Konformitätsindikator für das beliebte internationale TOEFL iBT Zertifikat, das die Englischkenntnisse bestimmt, nun auf der Grundlage eines neuen Bewertungssystems mit 1–6 Punkten berechnet, das sich vom traditionellen Format unterscheidet.

Hoher Anreiz für Lehrkräfte: Gehälter könnten stark steigen

Das Dokument legt sehr nützliche und angenehme Normen fest, die darauf abzielen, Lehrkräfte, die in Schulen, Lyzeen und Colleges tätig sind, finanziell zu unterstützen:

Internationale methodische Zertifikate: Beliebt unter Englischlehrern TKT, TESOL, TEFL und TESL Zertifikate; die Gültigkeitsdauer dieser Dokumente wird bei der Zuweisung zusätzlicher Zahlungen und Zulagen streng berücksichtigt.

Neuerung in der beruflichen Bildung: Engagierte Lehrkräfte, die spezialisierte Fächer in Fremdsprachen an Berufsbildungseinrichtungen unterrichten, erhalten eine monatliche zusätzliche Zulage von B2-Zertifikat in Höhe von 50 Prozent ihres Stellengehalts, während für das höherwertige C1-Zertifikat die Zulage genau 100 Prozent ihres Gehalts beträgt.

Ein Geschenk für Meister der exakten Wissenschaften: Internationale Digital SAT Prüfung; für kompetente Lehrkräfte, die im Mathematikteil hohe Punktzahlen erzielen — 750 Punkte und mehr sind separate Zulagenzahlungen vorgesehen.

Musik- und Sportlehrer sind ebenfalls im Fokus!

Bildungsreformen betreffen nicht nur Fremdsprachen oder exakte Wissenschaften, sondern auch Vertreter von Bereichen, die für die geistige und körperliche Entwicklung der Jugend verantwortlich sind. Jetzt erhalten Lehrkräfte der Fächer Musikkultur und Sport an allgemeinbildenden Schulen erhebliche zusätzliche Zulagen zu ihren Monatsgehältern, wenn sie berufliche Zertifikate der Stufe B+ und höher in ihren jeweiligen Bereichen besitzen.

Verfolgen Sie die neuesten Änderungen in unserem Bildungssystem, Prüfungsverfahren und die neuen Chancen für Lehrkräfte und Studenten stets gemeinsam mit uns auf den Seiten von Zamin!