Taschkenter Fernwärmesystem wird bis 2028 modernisiert

·38·Usbekistan
Taschkenter Fernwärmesystem wird bis 2028 modernisiert

Der Bürgermeister von Taschkent, Shavkat Umurzakov, besuchte das Heizkraftwerk Nr. 5 und stellte Pläne zur Entwicklung der Energie- und Versorgungsinfrastruktur für 2026–2028 vor.

Die Projekte zielen darauf ab, Probleme der Wärmeversorgung nicht nur im Bezirk Uchtepa, sondern in der gesamten Hauptstadt systematisch zu lösen.

Eine der Hauptrichtungen der Reform ist die Einführung von Kraft-Wärme-Kopplungstechnologien. Dadurch werden Wärme und Strom gleichzeitig erzeugt, was die Energieeffizienz steigert.

Außerdem werden veraltete Rohrleitungsnetze schrittweise ersetzt. Vorrang haben Gebiete mit häufigen Störungen und den meisten Bürgerbeschwerden.

Die Modernisierung der Systeme soll eine unterbrechungsfreie Ressourcenversorgung gewährleisten. Die Reduzierung von Verlusten bei der Wärmeübertragung ist ebenfalls eine der Hauptaufgaben.

Laut Shavkat Umurzakov werden Gebiete mit der kritischsten Infrastrukturlage auf Grundlage von Vorschlägen der Öffentlichkeit priorisiert behandelt.

TaschkentSchawkat UmurzakowHeizwerk Nr. 5Uchtepa-Distrikt
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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