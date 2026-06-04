Der usbekische Präsident Shavkat Mirziyoyev ist im Rahmen seines Besuchs in der Russischen Föderation in Sankt Petersburg eingetroffen. Das Staatsoberhaupt wurde am internationalen Flughafen Pulkowo vom Ersten Stellvertretenden Vorsitzenden der Regierung der Russischen Föderation Denis Manturow, dem Gouverneur von Sankt Petersburg Alexander Beglow und anderen offiziellen Persönlichkeiten empfangen.

Der Besuch wird voraussichtlich durch hochrangige politische und wirtschaftliche Dialoge von Bedeutung sein. Gemäß dem Programm wird der usbekische Führer heute ein Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin abhalten. In diesen Gesprächen könnten dringende Fragen der bilateralen Zusammenarbeit, wirtschaftliche Beziehungen, Industrie, Energie, Investitionen und regionale Kooperation erörtert werden.

Besondere Aufmerksamkeit gilt seiner Teilnahme an der Zeremonie zum Baubeginn des ersten integrierten Kernkraftwerksreaktors in Usbekistan. Dieses Projekt wird als wichtiger strategischer Schritt für das Energiesystem des Landes bewertet, da in den kommenden Jahren mit einem steigenden Strombedarf gerechnet wird und die Inbetriebnahme neuer Quellen ein wichtiger Faktor für die wirtschaftliche Entwicklung ist.

Die Zusammenarbeit im Bereich der Kernenergie hat für Usbekistan langfristige Bedeutung. Solche Großprojekte sind nicht nur für die Steigerung der Stromerzeugung wichtig, sondern auch aus Sicht der Industrie, Technologie, Fachkräfteausbildung und Infrastrukturentwicklung von großer Bedeutung. Daher könnte diese Zeremonie eine neue Etappe in der energetischen Zusammenarbeit zwischen den beiden Staaten einleiten.

Shavkat Mirziyoyevs Besuch in Sankt Petersburg findet am Vorabend des 29. St. Petersburger Internationalen Wirtschaftsforums statt. Für den 5. Juni ist die Teilnahme des Staatsoberhaupts an den Hauptveranstaltungen des Forums geplant. Dieses Forum gilt traditionell als eine prestigeträchtige wirtschaftliche Plattform, an der Beamte aus verschiedenen Ländern, Führungskräfte großer Unternehmen, Investoren und Experten teilnehmen.

Die Teilnahme an solchen internationalen Foren ermöglicht es Usbekistan, neue Investitionsprojekte voranzutreiben, die wirtschaftliche Zusammenarbeit auszuweiten und den praktischen Dialog mit ausländischen Partnern zu verstärken. In den letzten Jahren hat das Land seine außenwirtschaftlichen Beziehungen aktiv entwickelt und legt besonderen Wert auf neue Partnerschaften in den Bereichen Energie, Verkehr, Industrie, Landwirtschaft und Technologie.

Russland ist einer der wichtigen handels- und wirtschaftspolitischen Partner Usbekistans. Zwischen den beiden Staaten bestehen breite Beziehungen in den Bereichen Arbeitsmigration, industrielle Kooperation, Transportlogistik, Bildung, Energie und interregionale Zusammenarbeit. In dieser Hinsicht wird erwartet, dass das Treffen in Sankt Petersburg und die Diskussionen im Rahmen des Forums praktische Ergebnisse liefern.

Das Treffen zwischen Mirziyoyev und Putin wird der wichtigste politische Teil des Besuchs sein. Die Seiten könnten Ansichten zur weiteren Stärkung der strategischen Partnerschaft und Bündnisbeziehungen, zur Umsetzung großer gemeinsamer Projekte und zum Austausch über dringende regionale Fragen austauschen.

Somit ist der Besuch des usbekischen Präsidenten in Sankt Petersburg gleichzeitig mit politischem Dialog, einem Wirtschaftsforum und einem wichtigen Projekt im Energiebereich verbunden, was die Bedeutung der Reise weiter erhöht.

Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf das heutige hochrangige Treffen und die Hauptveranstaltungen des St. Petersburger Internationalen Wirtschaftsforums am 5. Juni. Die erwarteten Verhandlungen und Vereinbarungen könnten der künftigen wirtschaftlichen Zusammenarbeit Usbekistans neuen Schwung verleihen.