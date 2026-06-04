Start zinsgünstiger Kredite für Jugendunternehmen und Bildung

Es gibt sehr erfreuliche und wichtige Neuigkeiten, die ein echtes Festgeschenk für ehrgeizige, wissbegierige junge Männer und Frauen in unserem Land sein werden, die darauf brennen, ihr eigenes Geschäft zu starten! Ein großes staatliches Programm wurde gestartet, um die jüngere Generation umfassend zu unterstützen, ihnen beim Erlernen moderner Berufe zu helfen und unternehmerische Initiativen zu fördern.

Der Präsident der Republik Usbekistan hat einen speziellen Beschluss (PQ-210, vom 01.06.2026) über die breite Einführung und konsequente Umsetzung des Programms „Jugendunternehmen“ in unserem Land unterzeichnet. Im Rahmen dieser historischen Initiative führt die Joint Stock Commercial Bank „Aloqabank“ ein System zur Vergabe von langfristigen zinsgünstigen Krediten für bis zu 7 Jahre für Personen unter 31 Jahren ein. Der bequemste Aspekt ist, dass das erste Jahr dieser finanziellen Unterstützung als tilgungsfreie Zeit (während der die Hauptschuld nicht zurückgezahlt wird) gilt.

Finanzbedingungen und Richtungen: Wer bekommt wie viel?

Nach dem neuen System wird der jährliche Zinssatz für die bereitgestellten Mittel auf Basis des Leitzinses der Zentralbank plus 4 Prozentpunkte festgelegt. Die Kreditsumme wird nach folgenden Kriterien verteilt, abhängig vom gewählten Bereich und den Zielen der Jugendlichen:

Bis zu 20 Millionen Sum: Für junge Menschen, die Fremdsprachen beherrschen möchten, die von der modernen Welt gefordert werden, IT-Kenntnisse (digitale Technologien) erwerben und moderne Berufe erlernen wollen, die auf dem Arbeitsmarkt stark nachgefragt sind;

Bis zu 50 Millionen Sum: Für diejenigen, die Projekte in trendigen Bereichen wie SMM (Social-Media-Marketing), Mobileografie, Freiberuflichkeit, Entwicklung persönlicher Online-Shops sowie hausbasierter Schneiderei und Textilproduktion starten möchten;

Bis zu 100 Millionen Sum: Für junge Unternehmer, die beabsichtigen, hochwertige Süßwaren, Brot und Backwaren herzustellen, die in der Bevölkerung ständig stark nachgefragt sind, und deren Verkauf zu organisieren.

Kredite ohne Sicherheiten: Eine große Chance für Träume!

Die freudvollste, erwartete und angenehmste Neuigkeit dieses Programms für zukünftige Unternehmer ist, dass keine Immobilien- oder Wertsachen-Sicherheiten für die Formalisierung von Mikrokrediten bis zu 100 Millionen Sum erforderlich sind!

Maximale Kreditsumme Sicherheitsanforderung Sicherheitsarten Bis zu 100.000.000 Sum Absolut ohne Sicherheiten Versicherungspolice oder Bürgschaft Dritter

Die Mittel werden schnell ausschließlich auf Basis einer speziellen Versicherungspolice oder eines Bürgschaftsdokuments von Verwandten oder Dritten bereitgestellt. Dies lindert die Schwierigkeiten, mit denen Tausende junger Menschen konfrontiert sind, die Anfangskapital und Sicherheiten für den Start ihrer Arbeit suchen. Das Programm zielt darauf ab, die Selbstbeschäftigungsrate unter Jugendlichen stark zu erhöhen und innovative Startup-Projekte umzusetzen.

Redaktioneller Kommentar: Eine solche beispiellose finanzielle Erleichterung, die von unserem Staat geschaffen wurde, ist eine unschätzbare Chance für jeden jungen Unternehmer, der seine Zukunft gestalten möchte. Verschwenden Sie keine Zeit; eignen Sie sich modernes Wissen an und legen Sie den Grundstein für Ihr Unternehmen!

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