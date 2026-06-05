Berühmter „Andijon Devzira Plov“ offiziell staatlich registriert

„Andijon Devzira Plov“ wurde als geografische Angabe staatlich registriert. Dies gab die Abteilung für geistiges Eigentum des Justizministeriums bekannt.

Dieser Status ermöglicht den rechtlichen Schutz des Namens des Gerichts, der Kochtraditionen und der einzigartigen Eigenschaften.

„Andijon Devzira Plov“ wird hauptsächlich aus Devzira-Reis hergestellt, der im Ferghanatal angebaut wird. Dieser rötliche, dichtkörnige Reis verleiht dem Plov einen besonderen Geschmack, ein angenehmes Aroma und eine körnige Textur.

Experten betonen, dass der Status einer geografischen Angabe dazu beiträgt, die Einzigartigkeit des Gerichts zu bewahren, Qualitätsgarantien zu stärken und die traditionelle Zubereitungsmethode zu schützen.