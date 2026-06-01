Bus in der Türkei in Brand geraten

Am 31. Mai prallte ein Reisebus in der türkischen Provinz Denizli gegen Leitplanken und fing Feuer, wobei 8 Menschen ums Leben kamen und 33 verletzt wurden.

Berichten zufolge befanden sich 38 Passagiere und 3 Besatzungsmitglieder in dem Bus, der von Izmir nach Antalya unterwegs war. Unter den Toten befindet sich auch ein 9 Monate altes Baby. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.

Angesichts der Tragödie sandte der usbekische Präsident Shavkat Mirziyoyev ein Kondolenzschreiben an den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan, sprach den Familien der Verstorbenen sein Beileid aus und wünschte den Verletzten eine baldige Genesung.