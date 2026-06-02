Ukrainische Städte erneut Ziel massiver Raketen- und Drohnenangriffe

Die Lage in der Ukraine bleibt angespannt. Mehrere Großstädte und Ortschaften des Landes wurden erneut Ziel heftiger Raketen- und Drohnenangriffe. Die Angriffe forderten zivile Opfer und Verletzte; zahlreiche Wohngebäude und Infrastruktureinrichtungen wurden beschädigt.

Schäden und Zerstörungen in den Städten

In der Hauptstadt Kiew führte der Absturz von Trümmerteilen abgeschossener Raketen zu schweren Folgen. Nach neuesten Angaben des Leiters der Kiewer Militärverwaltung, Timur Tkachenko, kamen 3 Menschen ums Leben, 29 weitere wurden unterschiedlich schwer verletzt. Im Bezirk Podil verursachten Raketentrümmer auf dem Dach eines Wohnhauses einen Großbrand und ließen Fensterscheiben bersten. Bürgermeister Vitali Klitschko teilte mit, dass 21 Verletzte in Krankenhäuser eingeliefert wurden und es in drei großen Bezirken zu Stromausfällen kam.

Auch in Dnipro ist die Lage ernst. Ein Luftangriff forderte dort 5 Todesopfer, darunter eine 73-jährige Frau. Der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Oleksandr Ganja, bestätigte, dass die Zahl der Verletzten auf 25 gestiegen ist. Eine Rakete schlug direkt in einem Wohngebiet ein und löste ein Großfeuer aus.

Bei Beschuss in zwei Bezirken von Charkiw wurden 6 Anwohner verletzt, darunter ein 11-jähriges Mädchen. Aus anderen Regionen des Landes gehen weiterhin Meldungen über Zerstörungen ein.

Erklärungen der Parteien und frühere Angriffe

Am Abend des 1. Juni erklärte der russische Präsident Wladimir Putin, dass der Angriff auf die Stadt Starobilsk in der Region Luhansk dem Krieg eine „neue Qualität“ verliehen habe. Lokale Behörden berichteten, dass bei dem Angriff Gebäude eines örtlichen Colleges teilweise zerstört wurden und 21 Studenten am Tatort ums Leben kamen.

Am selben Abend wandte sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj an die Bevölkerung und warnte vor einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit neuer, großflächigerer Luftangriffe durch Russland in den kommenden Stunden.