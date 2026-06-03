Werden die USA und der Iran die Verhandlungen über das Atomprogramm wieder aufnehmen?

Während sich die Weltgemeinschaft auf die geopolitischen Prozesse im Nahen Osten konzentriert, gibt es wichtige Entwicklungen in der internationalen Diplomatie. US-Außenminister Marco Rubio gab während einer Anhörung im Auswärtigen Ausschuss des Senats bekannt, dass der Iran zugestimmt hat, wichtige Aspekte seines Atomprogramms mit amerikanischen Vertretern zu erörtern. Washington stellt jedoch eine Grundvoraussetzung für den erfolgreichen Beginn dieser Gespräche: Der Iran muss die Straße von Hormus vollständig für den Schiffsverkehr öffnen.

Nach Einschätzungen des US-Außenministeriums könnte die nächste Phase der Verhandlungen über das Atomabkommen mehrere Monate dauern.

Expertentreffen und die Frage des hochangereicherten Urans

In seiner Rede vor dem Senat betonte Marco Rubio die Komplexität und die technischen Aspekte des Prozesses:

«Dies ist zweifellos eine sehr technische Angelegenheit, und ich glaube nicht, dass sie in nur fünf Tagen gelöst werden kann. Es erfordert, dass Expertengruppen beider Seiten 30, 60 oder 90 Tage lang regelmäßig zusammentreffen, um alle Einzelheiten im Detail abzustimmen.», erklärte der Außenminister.

Ihm zufolge wird sich die zweite Phase des künftigen Dialogs auf die Entsorgung (Vernichtung) der iranischen Bestände an hochangereichertem Uran konzentrieren.

Was sind die Bedingungen für eine Lockerung der Sanktionen?

Die US-Regierung stellte klar, dass sie nicht beabsichtigt, die gegen den Iran verhängten Wirtschaftssanktionen allein im Austausch für die Öffnung der Straße von Hormus zu lockern. Bekanntlich steht Teheran aufgrund seiner nuklearen Aktivitäten unter internationalen Sanktionen.

Der Außenminister fügte hinzu, dass, wenn die iranische Führung zustimmt, ihre nuklearen Ambitionen vollständig aufzugeben, ihr internationale Verpflichtungen auferlegt werden und die Sanktionen im Einklang mit diesem Prozess schrittweise gelockert werden.

Waffenstillstand und die Komplizierung der geopolitischen Lage

Es sei daran erinnert, dass seit Anfang April dieses Jahres ein vorübergehender Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran besteht. Gemäß dieser Vereinbarung sollten die Parteien einen endgültigen Friedensvertrag ausarbeiten.

Doch laut Berichten der iranischen Tasnim Nachrichtenagentur hat Teheran die Verhandlungen mit Washington nach der Wiederaufnahme der israelischen Militärschläge auf libanesisches Gebiet vorübergehend ausgesetzt. Dennoch betont US-Präsident Donald Trump, dass der diplomatische Dialog zwischen den beiden Ländern weiterhin andauert.

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