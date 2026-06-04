Inder stellt mit Pappbechersammlung Guinness-Weltrekord auf

Ein 57-jähriger Mann aus Indien hat es mit seiner ungewöhnlichen Sammlung ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft. Er sammelte insgesamt 858 verschiedene Pappbecher aus 31 Ländern der Welt.

Die Becher in der Sammlung haben ein Volumen von 5 ml bis 500 ml und stammen jeweils aus verschiedenen Ländern und von verschiedenen Marken. Der Mann sagt, dass seine kindliche Neugier im Laufe der Jahre zu einer großen Leidenschaft geworden ist.

Er erwähnte, dass er zuvor bereits Gegenstände wie Flugboardingkarten, Rasierklingenverpackungen, Kaffeetassen und Teebeutel gesammelt habe.

Berichten zufolge stellte er 2013 auch einen Rekord als Besitzer der größten Sammlung aus 5.986 Telefonkarten auf.