Khamenei genehmigt Begnadigung für über 2.000 Häftlinge

Der oberste Führer des Iran, Mojtaba Khamenei, hat erstmals eine groß angelegte Amnestie verkündet. Er erließ einen Befehl zur Begnadigung von mehr als 2.000 Häftlingen oder zur Milderung ihrer Strafen. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim.

Berichten zufolge hat Khamenei Jr. den von dem Leiter der iranischen Justiz, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, eingereichten Antrag genehmigt.

Laut iranischen Medien werden vor allem Häftlinge von der Amnestie profitieren, die keine Opfer oder schwere Vorstrafen haben, einen Teil ihrer Strafe verbüßt haben und Anzeichen von Besserung und Reue zeigen.

Darüber hinaus werden spezielle Kommissionen das Alter der Häftlinge, ihre familiären Umstände und die Bedingungen, unter denen die Straftaten begangen wurden, berücksichtigen.

Berichten zufolge sind Personen, die wegen Spionage, Verbrechen gegen die innere und äußere Sicherheit des Landes verurteilt wurden oder eine Bedrohung für die öffentliche Sicherheit darstellen, von dieser Amnestie ausgeschlossen.