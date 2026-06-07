Humanoider Robot tritt Kind in China

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Humanoider Robot tritt Kind in China

In China ereignete sich ein ungewöhnlicher und etwas beunruhigender Vorfall. Berichten zufolge geschah dies an einer der Touristenattraktionen in der Autonomen Region Xinjiang.

Während der Veranstaltung führte ein humanoider Roboter namens Unitree G1 mit einer Clownperücke Kampfkunstbewegungen vor Zuschauern vor. Plötzlich trat er unerwartet eines der in der Nähe stehenden Kinder.

Der Vorfall wurde von Überwachungskameras aufgezeichnet und verbreitete sich schnell in den sozialen Medien. Nach ersten Berichten erlitt das Kind keine schweren Verletzungen und ist wohlauf.

Laut Shanghai Daily haben Experten Stellung zu dem Vorfall bezogen. Der Autor des TechniaHQ-Blogs, der über Robotik berichtet, betonte, dass die Hauptursache wahrscheinlich ein menschliches Versagen bei der Steuerung des Roboters war und nicht der Roboter selbst.

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