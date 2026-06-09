Ehemaliger Minister Kochkorov arbeitet als Kurier in den USA

Es gibt Berichte, dass Ulugbek Kochkorov, ehemaliger Minister für Arbeit und soziale Entwicklung von Kirgisistan, in den Vereinigten Staaten als Kurier arbeitet. Lokale Medien berichteten darüber.

Nutzer und der Verfasser des Beitrags identifizieren den Mann in einem weit verbreiteten Video in sozialen Medien als Ulugbek Kochkorov, einen ehemaligen Abgeordneten des Jogorku Kenesh von Kirgisistan. Das Filmmaterial zeigt ihn, wie er verschiedene Pakete in den Kofferraum seines Autos lädt.

Laut den Verfassern des Beitrags arbeitet Kochkorov derzeit in den Vereinigten Staaten als Kurier für Amazon.

Das Video hat in sozialen Medien lebhafte Diskussionen ausgelöst. Viele Nutzer betonten, dass jede ehrliche Arbeit wertvoll und respektwürdig ist. Andere erinnerten an seine politische Karriere und seine Tätigkeiten in der öffentlichen Verwaltung.

Offenen Quellen zufolge war Ulugbek Kochkorov als Vertreter der Partei Ata-Jurt Abgeordneter der fünften Einberufung des Jogorku Kenesh. Er nahm auch an den Präsidentschaftswahlen 2017 teil.

Im Oktober 2018 wurde Kochkorov zum Minister für Arbeit und soziale Entwicklung von Kirgisistan ernannt. Später, im Jahr 2020, kandidierte er für die Parlamentswahlen von der Partei Birimdik.

Er wurde nach den politischen Ereignissen, die im Herbst 2020 im Land stattfanden, von seinem Ministerposten entlassen.

Einigen Veröffentlichungen zufolge lebt Ulugbek Kochkorov seit einigen Jahren mit seiner Familie in Chicago. Allerdings hat er sich zu seiner aktuellen Berufstätigkeit nicht offiziell geäußert.