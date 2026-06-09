US-Apache-Hubschrauber stürzt nahe Hormus ab

Ein Apache-Kampfhubschrauber der US-Streitkräfte stürzte in der Nähe der Straße von Hormus ab. Dies berichtete die New York Times unter Berufung auf Quellen.

Berichten zufolge wurden die beiden Besatzungsmitglieder an Bord sicher gerettet.

Die Ursache des Absturzes ist noch nicht geklärt. Es liegen keine offiziellen Informationen darüber vor, ob der Hubschrauber aufgrund eines technischen Defekts abstürzte oder abgeschossen wurde.

Die Lage um die Straße von Hormus bleibt angespannt. Es wird berichtet, dass der Iran die Kontrolle über die Straße aufrechterhält, während die USA ihre Aktivitäten in der Region ausweiten.