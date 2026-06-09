Ein weiteres bedeutendes Ereignis hat sich in der Welt der Technologie ereignet. Ein humanoider Roboter namens Pemba hat erfolgreich den Gipfel des Vulkans Chimborazo in Ecuador bestiegen und den Berg in einer Höhe von 6.200 Metern erobert. Dies wurde von „Mir24.tv“ berichtet.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Roboter sich erfolgreich in Hochgebirgsbedingungen bewegte und die Fähigkeiten der Robotik, in extremen Umgebungen zu operieren, praktisch testete. Die Expedition wird als eine der Schlüsselphasen im Plan angesehen, in Zukunft den Mount Everest, den höchsten Punkt der Erde, zu besteigen.

Der im Projekt eingesetzte Roboter Pemba wurde auf Basis des fortschrittlichen Modells Unitree G1 entwickelt und an komplexes Gelände und kalte Klimabedingungen angepasst. Während der Tests bewegte sich der Roboter selbstständig auf sanften Hängen, während in steilen und technisch schwierigen Bereichen Hilfe von Expeditionsmitgliedern geleistet wurde.

Experten zufolge ist dieser Test eine wichtige praktische Erfahrung bei der schrittweisen Erweiterung der Fähigkeiten des Roboters.

Laut Pablo Berlanga Boyemare, dem Initiator des Projekts, ist diese Expedition nicht nur eine technologische Schau. Seiner Meinung nach könnten solche Roboter in Zukunft eine wichtige Rolle beim Umweltmonitoring, der Beobachtung der Wildtiere und der Datenerfassung in gefährlichen Gebieten spielen.

Zu diesem Zweck ist der Roboter mit modernen Kameras, verschiedenen Sensoren und Systemen künstlicher Intelligenz ausgestattet.

Es ist bekannt, dass Hochgebirgsbedingungen ernsthafte technische Herausforderungen für Roboter darstellen. Kalte Temperaturen, niedrige Sauerstoffwerte und plötzliche Wetteränderungen beeinflussen die Leistung von Batterien und elektronischen Systemen. Daher wurden für Pemba spezielle Wärmemanagementsysteme und Schutzmechanismen entwickelt. Sie wurden zuvor in kalten Regionen Chinas erfolgreich getestet.

Der Erfolg auf dem Chimborazo zeigte einmal mehr, dass humanoide Roboter nicht nur in Labors, sondern auch unter den komplexesten natürlichen Bedingungen der Erde effektiv arbeiten können.

Nun plant das Projektteam, den Roboter in den Himalaya, einschließlich der Everest-Region, zu entsenden. Diese Initiative wurde jedoch noch nicht vollständig umgesetzt. Der Grund dafür ist, dass in Nepal noch keine klaren rechtlichen Vorschriften für Expeditionen mit Robotern festgelegt wurden. Daher ist das Projekt vorübergehend ausgesetzt, und es wird auf die Annahme entsprechender Normen gewartet.