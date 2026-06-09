Frau nach 14 Tagen ohne Nahrung lebend in malaysischen Bergen gefunden

·2·Welt
Frau nach 14 Tagen ohne Nahrung lebend in malaysischen Bergen gefunden

Ein erstaunlicher Vorfall in Malaysia hat viele in Erstaunen versetzt. Eine 49-jährige Touristin, die sich in den Bergen verirrte, überlebte zwei Wochen lang ohne Nahrung und wurde nach 14 Tagen gesund und munter gefunden.

Es stellte sich heraus, dass Jaslinda Saludin am 23. Mai eine Wanderung zum Mount Batu Putih unternahm. Sie war Teil einer Gruppe aus 14 Touristen und zwei Führern. Am nächsten Tag trennte sich die Frau jedoch von der Gruppe und blieb allein in den Bergen zurück.

Laut der geretteten Frau nahm sie in dieser Zeit keine Nahrung zu sich. Um zu überleben, trank sie Wasser, das sich an Pflanzenblättern und -stängeln gesammelt hatte.

„Ich hatte kein Essen. Zwei Wochen lang aß ich nichts und überlebte nur mit Wasser. Wir müssen dankbar für unser Leben sein“, sagte sie.

Es wurde festgestellt, dass die Frau zunächst wegen Schmerzen im Bein anhielt, um sich auszuruhen. Dann trennte sie sich von der Gruppe und bewegte sich selbstständig weiter. Dadurch verlor sie die Orientierung.

Eine Frau mit blauem Hijab und kariertem Hemd sitzt vor einer Tür.

Nachdem Jaslinda Saludin als vermisst gemeldet wurde, begann am 25. Mai eine groß angelegte Such- und Rettungsaktion. Rettungskräfte, Polizisten, Freiwillige und Anwohner waren an der Suche beteiligt.

Schließlich wurde die Frau am 6. Juni lebend in der Nähe des Dorfes Lubuk Gaharu gefunden. Sie wurde sofort zur ärztlichen Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Experten wiesen darauf hin, dass das Gelände, in dem die Frau gefunden wurde, sehr komplex ist und aus Wasserfällen, tiefen Tälern und schwer passierbaren Bereichen besteht. Daher wird ihr Überleben als wahres Wunder betrachtet.

Die gerettete Touristin entschuldigte sich bei der Öffentlichkeit für die Besorgnis, die ihr Verschwinden ausgelöst hatte. Ihr Ehemann dankte allen Organisationen und Freiwilligen, die an der Suche teilgenommen hatten.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Roboter erklimmt 6.200 Meter hohen Chimborazo-Gipfel, nächstes Ziel EverestRoboter erklimmt 6.200 Meter hohen Chimborazo-Gipfel, nächstes Ziel EverestHeute, 15:10Taliban-Beamten verboten, Smartphones zu nutzenTaliban-Beamten verboten, Smartphones zu nutzenHeute, 14:16Bundesgericht hebt von Trump eingeführte teure Visagebühr aufBundesgericht hebt von Trump eingeführte teure Visagebühr aufHeute, 12:08Länder mit dem höchsten Lebensstandard bekannt gegebenLänder mit dem höchsten Lebensstandard bekannt gegebenHeute, 10:22Taliban gegen Smartphones: Strenges Verbot in bestimmten Regionen eingeführtTaliban gegen Smartphones: Strenges Verbot in bestimmten Regionen eingeführtHeute, 08:20In Berlin behandelter amerikanischer Arzt mit Ebola-InfektionIn Berlin behandelter amerikanischer Arzt mit Ebola-InfektionHeute, 08:03
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Ranking der weltweit führenden Goldproduzenten veröffentlicht
Ranking der weltweit führenden Goldproduzenten veröffentlicht
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Ein seltener Blauer Mond erscheint diese Woche am Himmel
Ein seltener Blauer Mond erscheint diese Woche am Himmel
Ranking der Länder mit den schönsten Frauen bekannt gegeben
Ranking der Länder mit den schönsten Frauen bekannt gegeben
Lunochod, 40 Jahre lang stumm, sendet wieder ein Signal
Lunochod, 40 Jahre lang stumm, sendet wieder ein Signal
Iranischer Oberster Führer Khamenei gibt unerwartete Erklärung ab
Iranischer Oberster Führer Khamenei gibt unerwartete Erklärung ab