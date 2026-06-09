Frau nach 14 Tagen ohne Nahrung lebend in malaysischen Bergen gefunden

Ein erstaunlicher Vorfall in Malaysia hat viele in Erstaunen versetzt. Eine 49-jährige Touristin, die sich in den Bergen verirrte, überlebte zwei Wochen lang ohne Nahrung und wurde nach 14 Tagen gesund und munter gefunden.

Es stellte sich heraus, dass Jaslinda Saludin am 23. Mai eine Wanderung zum Mount Batu Putih unternahm. Sie war Teil einer Gruppe aus 14 Touristen und zwei Führern. Am nächsten Tag trennte sich die Frau jedoch von der Gruppe und blieb allein in den Bergen zurück.

Laut der geretteten Frau nahm sie in dieser Zeit keine Nahrung zu sich. Um zu überleben, trank sie Wasser, das sich an Pflanzenblättern und -stängeln gesammelt hatte.

„Ich hatte kein Essen. Zwei Wochen lang aß ich nichts und überlebte nur mit Wasser. Wir müssen dankbar für unser Leben sein“, sagte sie.

Es wurde festgestellt, dass die Frau zunächst wegen Schmerzen im Bein anhielt, um sich auszuruhen. Dann trennte sie sich von der Gruppe und bewegte sich selbstständig weiter. Dadurch verlor sie die Orientierung.

Nachdem Jaslinda Saludin als vermisst gemeldet wurde, begann am 25. Mai eine groß angelegte Such- und Rettungsaktion. Rettungskräfte, Polizisten, Freiwillige und Anwohner waren an der Suche beteiligt.

Schließlich wurde die Frau am 6. Juni lebend in der Nähe des Dorfes Lubuk Gaharu gefunden. Sie wurde sofort zur ärztlichen Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Experten wiesen darauf hin, dass das Gelände, in dem die Frau gefunden wurde, sehr komplex ist und aus Wasserfällen, tiefen Tälern und schwer passierbaren Bereichen besteht. Daher wird ihr Überleben als wahres Wunder betrachtet.

Die gerettete Touristin entschuldigte sich bei der Öffentlichkeit für die Besorgnis, die ihr Verschwinden ausgelöst hatte. Ihr Ehemann dankte allen Organisationen und Freiwilligen, die an der Suche teilgenommen hatten.