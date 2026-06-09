Starkes Erdbeben auf den Philippinen: Zahl der Opfer steigt

Am 8. Juni ereignete sich ein starkes Erdbeben in der Nähe der Küsten der Insel Mindanao im Süden der Philippinen. Durch das Beben der Stärke 7,8 kamen mindestens 35 Menschen ums Leben.

Nach der Naturkatastrophe wurden in der Region über 100 Nachbeben registriert. Mehr als 200 Bürger erlitten infolge der starken Erschütterungen Verletzungen unterschiedlichen Schweregrades. Rettungs- und Wiederaufbauarbeiten laufen derzeit.

Beamte führen Suchaktionen nach Bürgern durch, die möglicherweise unter den Trümmern verschüttet sind. Das Erdbeben hat offenbar schwere Schäden an vielen Wohnhäusern und Infrastruktureinrichtungen verursacht.

Angesichts der Tragödie sprach Shavkat Mirziyoyev Ferdinand Marcos sein Beileid aus und sandte Kondolenzschreiben.

Experten schließen weitere Erdbeben in der Region nicht aus und empfehlen der Bevölkerung, Sicherheitsvorkehrungen strikt einzuhalten.