Portronics stellt leistungsstarken Druckluftreiniger vor

Portronics hat einen neuen kabellosen Druckluftreiniger namens Tornado Plus vorgestellt, der für die Reinigung von Technik und schwer zugänglichen Stellen entwickelt wurde. Wie ixbt.com berichtet, zeichnet sich dieses Gerät durch seine kompakte Größe und hohe Leistung aus und erleichtert den Kampf gegen Staub und Schmutz im täglichen Gebrauch erheblich. Dies teilt Ixbt.com mit, berichtet .

Es ist ganz natürlich, dass moderne Gadgets, Laptop-Tastaturen, Computergehäuse und Autoinnenräume im Laufe der Zeit durch Staub und kleine Partikel verschmutzen. Herkömmliche Reinigungswerkzeuge können Schmutz in engen Zwischenräumen nicht immer vollständig entfernen. Das neue Gerät zielt darauf ab, solche Probleme effektiv zu lösen, sodass Benutzer ihre Geräte ohne zusätzlichen Aufwand sauber halten können.

Technische Möglichkeiten und Betriebsmodi

Das Gerät wiegt nur 289 Gramm und ist im Pistolenformat gestaltet. Laut ixbt.com ist es im Inneren mit einem 160 W starken bürstenlosen Motor ausgestattet, der in drei Geschwindigkeitsmodi arbeiten kann. Die Mindestgeschwindigkeit beträgt 25 000 U/min, was sich für die sorgfältige Reinigung empfindlicher Elektronikgeräte eignet.

Im mittleren Modus arbeitet das Gerät mit einer Geschwindigkeit von 60 000 U/min, während im maximalen Modus die Flügel noch kraftvoller schlagen und die Geschwindigkeit auf bis zu 130 000 U/min steigern. Dies sorgt dafür, dass selbst hartnäckigster und über Jahre angesammelter Staub durch einen starken Luftstrom schnell weggeblasen wird.

Autonomie und Sicherheitssystem

Das Modell Tornado Plus ist mit zwei Akkus mit einer Kapazität von jeweils 3000 mAh ausgestattet. Der vollständige Ladevorgang dauert über den USB-C-Port etwa drei Stunden. Die Autonomiezeit variiert je nach gewähltem Modus: Sie kann bei Mindestgeschwindigkeit bis zu 30 Minuten, bei mittlerer Geschwindigkeit bis zu 25 Minuten und bei maximaler Leistung bis zu 10 Minuten betragen.

Die Hersteller haben auch dem Thema Sicherheit besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Das Gerät ist mit einem Überlastungsschutzsystem, einer automatischen Abschaltfunktion bei Überhitzung sowie einer Energiesparfunktion ausgestattet, die es nach drei Minuten Nichtbenutzung ausschaltet. Die austauschbaren Aufsätze im Lieferumfang machen das Reinigen von engen Lüftungsöffnungen noch bequemer.