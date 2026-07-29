Sensation bei Real: Rodri könnte innerhalb von 24 Stunden von City kommen

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Sensation bei Real: Rodri könnte innerhalb von 24 Stunden von City kommen

Real Madrid Manchester Cityund der spanische Nationalspieler Rodri könnten ihren Wechsel innerhalb der nächsten 24 Stunden perfekt machen. Die Madrider sehen diesen Transfer als das wichtigste Ziel der Sommer-Transferperiode.

Zamin.uz präsentiert Details zu diesem sensationellen Transfer, die Zustimmung von Florentino Pérez und Informationen zur Ablösesumme.

1. Entscheidendes Treffen am 30. Juli und 24-Stunden-Frist

Die einflussreiche spanische AS berichtet, dass Vertreter des „Königlichen Klubs“ fest darauf hoffen, nach einem Sondergespräch am 30. Juli eine endgültige Einigung über den Transfer zu erzielen.

Die mündlichen und offiziellen Verhandlungen zwischen den Parteien haben sich intensiviert, und wenn alles nach Plan verläuft, wird der Wechsel voraussichtlich innerhalb der nächsten 24 Stunden offiziell vollzogen.

2. Das „grüne Licht“ von Florentino Pérez und ein Angebot von 40 bis 50 Millionen Euro

Zuvor gab es Berichte, dass Real-Madrid-Präsident Florentino Pérez persönlich den Transfer des 30-jährigen, erfahrenen Weltklasse-Mittelfeldspielers Rodri befürwortet und die Gespräche mit der Manchester City-Führung begonnen hat.

Quellen zufolge planen die Madrider Giganten, für den spanischen Fußballer rund 40–50 Millionen Euro zu zahlen.

Aus dem Umfeld des Transfers heißt es:

„Florentino Pérez hat grünes Licht für Rodris Transfer gegeben. Die Verhandlungen zwischen Real und Manchester Citysind in eine aktive Phase eingetreten, und die Verantwortlichen in Madrid zeigen sich zuversichtlich, den Deal nach dem Treffen am 30. Juli komplett abzuschließen.“

Wichtige Fakten zum möglichen Wechsel von Rodri zu Real Madrid

Aspekt / Kriterium

Details

Spieler

Rodri (Rodrigo Hernández, 30 Jahre, Spanien)

Aktueller Verein

Manchester City (England)

Interessierter Verein

Real Madrid (Spanien)

Mögliche Ablösesumme

40–50 Millionen Euro

Entscheidende Frist

Innerhalb von 24 Stunden (nach dem Treffen am 30. Juli)

Hauptinitiator

Florentino Pérez (Real-Präsident)

Hauptquelle

Zeitung AS

Dieser sensationelle Deal zwischen Real Madrid und Manchester City könnte zu den größten Ereignissen des Sommertransfers gehören.

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Glauben Sie, dass Rodri das Mittelfeld von Real Madrid weiter verstärken kann? Ist es die richtige Entscheidung von Manchester City, ihn für 40–50 Millionen Euro gehen zu lassen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!

RodriReal MadridManchester CityFlorentino PérezSpanien
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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