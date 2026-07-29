Jurriyen Timber verlässt das Arsenal-Trainingslager

Arsenal-Verteidiger Jurriyen Timber hat das Saisonvorbereitungslager in Spanien verlassen und ist nach London zurückgekehrt. Der niederländische Fußballer setzt seinen Genesungsprozess nach einer Oberschenkelverletzung fort, die ihn am Ende der vergangenen Saison plagte. Obwohl diese Situation bei den Fans des Vereins zunächst für Besorgnis sorgte, entspricht diese Reise laut Informationen der BBC voll und ganz dem persönlichen Reha-Plan des Spielers. Dies berichtet Goal.com .

Rehabilitationsplan und Zeitpunkt der Rückkehr ins Team

Dem Verein nahestehende Quellen betonen, dass die Rückkehr des Rechtsverteidigers nach London kein Rückfall der Verletzung oder eine unerwartete Komplikation im Genesungsprozess ist. Dieser Schritt zielt darauf ab, eine bestimmte Phase des individuellen Reha-Programms des Spielers in Großbritannien abzuschließen. Es wird erwartet, dass der niederländische Verteidiger nach Abschluss der speziellen Trainingsphase in London zu seinen Mannschaftskameraden nach Spanien zurückkehrt.

Für den 25-jährigen Spieler halten die körperlichen Schwierigkeiten seit seinem Wechsel zum Emirates Stadium an. Der im Juli 2023 für 34 Millionen Pfund verpflichtete Spieler zog sich gleich am ersten Spieltag seiner Debütsaison eine schwere Kreuzbandverletzung im Knie zu und musste fast ein Jahr pausieren.

Rolle in Mikel Artetas Projekt

Nach einer glücklosen Anfangsphase etablierte sich Timber in der vergangenen Saison als fester Bestandteil der Startelf. Gegen Ende der Saison wirkte sich jedoch eine Knöchelverletzung negativ auf seine Einsatzzeiten aus und erzwang eine zweimonatige Pause. Dennoch schaffte er es rechtzeitig zur Genesung und kam in der Champions League gegen Paris Saint-Germain zum Einsatz, verpasste jedoch aufgrund einer jüngsten Oberschenkelverletzung die Chance, an der Weltmeisterschaft teilzunehmen.

In vollkommen gesundem Zustand gilt Jurriyen Timber als einer der wichtigsten Bestandteile des taktischen Systems von Mikel Arteta. Er zeichnet sich durch seine defensive Vielseitigkeit und seine Ruhe im Aufbauspiel aus. In der vergangenen Premier-League-Saison absolvierte der Verteidiger 30 Spiele, erzielte vier Tore und gab sieben Vorlagen, womit er maßgeblich zum ersten Meistertitel von Arsenal seit 2004 beitrug.

Derzeit läuft der Vertrag des Spielers beim Verein noch bis zum Sommer 2028, und er nimmt eine zentrale Rolle in den langfristigen Plänen von Cheftrainer Mikel Arteta ein. Vor der kommenden Premier-League-Saison der Mannschaft sind Timbers vollständige Rückkehr in den Kader und die Wiedererlangung seiner optimalen Sportform von entscheidender Bedeutung für den Londoner Club.