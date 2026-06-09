Mord an UN-Experten: Kongo-Gericht bestätigt Todesurteil

Das Militärgericht der Demokratischen Republik Kongo (DRK) hat einen Oberst der Armee zum Tode verurteilt. Er war in die Verschwörung zur Tötung zweier UN-Experten im Land vor fast zehn Jahren verwickelt.

Während des ersten Prozesses im Jahr 2022 wurde Oberst Jean de Dieu Mambweni zu zehn Jahren Haft verurteilt. Damals wurde er beschuldigt, Personen in Gefahr nicht geholfen und Befehle missachtet zu haben. Die Militärstaatsanwälte, die mit dieser Entscheidung unzufrieden waren, legten Berufung ein und betonten, dass seine Verantwortung viel schwerwiegender sei.

Das Hohe Militärgericht in Kinshasa schloss sich dieser Ansicht an. Am 5. Juni befand das Gericht Mambweni der Organisation von Mord und Kriegsverbrechen für schuldig. Laut dem von Reuters und Angehörigen eines der Opfer eingesehenen Urteil wurde er zum Tode verurteilt. Da die Todesstrafe in der DRK seit 2003 nicht mehr vollstreckt wird, kommt diese Strafe de facto einer lebenslangen Haft gleich.

Die UN-Experten – die schwedisch-chilenische Zaida Catalán und der Amerikaner Michael Sharp – untersuchten Massaker in der Provinz Kasai. Am 12. März 2017 wurden sie von Kämpfern der Gruppe „Kamuina Nsapu“ an einer Brücke in der Nähe des Dorfes Moyo-Musila angehalten. Anschließend wurden sie in den Wald gebracht und erschossen. Ihre Leichen wurden 16 Tage später gefunden.

Staatsinteressen könnten hinter dem Mord gesteckt haben

Diese Entscheidung, die fast neun Jahre dauernde Gerichtsverfahren abschloss, bestätigte auch die 2022 gegen Dutzende von Militanten verhängten Todesurteile. Die Staatsanwälte gaben zunächst an, dass staatliche Beamte nicht in den Fall verwickelt seien, doch später wurden der Oberst und andere Beamte festgenommen, wobei ihnen die Zusammenarbeit mit Rebellen vorgeworfen wurde.

Elizabeth Morsby, die Schwester von Zaida Catalán, unterstützte die Schlussfolgerung des Gerichts bezüglich des Bestehens einer Verschwörung.

„Dies bestätigt, dass Zaida und Michael nicht Opfer zufälliger Gewalt waren“, sagte sie.

Sie betonte jedoch auch, dass die Gerechtigkeit nicht vollständig hergestellt wurde. Unter Bezugnahme auf Tonaufnahmen aus dem Prozess stellte sie fest, dass Mambweni Bedenken geäußert hatte, die Experten könnten Beamte entlarven.

Human Rights Watch berichtete ebenfalls, dass wichtige Videobeweise im Prozess von 2022 übersehen wurden. Darin sollen staatliche Vertreter beteiligt gewesen sein, die die Experten zum Hinterhalt lotsen.

Nach Ansicht von Morsby sollte sich wahre Gerechtigkeit nicht auf die Bestrafung der Schuldigen beschränken, sondern auch die Ursachen des Verbrechens gründlich untersuchen.

Paul Nsapu Mukulu, Leiter der Nationalen Menschenrechtskommission der DRK, erklärte ebenfalls, er glaube nicht, dass Mambweni unabhängig gehandelt habe.

„Alle Beweise deuten darauf hin, dass dieser Vorfall ein staatlich gefördertes Verbrechen war“, sagte er.