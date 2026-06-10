415 Millionen Jahre alter Riesenskorpion auf den Britischen Inseln entdeckt

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415 Millionen Jahre alter Riesenskorpion auf den Britischen Inseln entdeckt

Eine neue Entdeckung, die in der wissenschaftlichen Welt für Aufsehen gesorgt hat, wurde auf den Britischen Inseln gemacht. Experten untersuchten die versteinerten Überreste eines Riesenskorpions, der vor etwa 415 Millionen Jahren auf der Erde lebte.

Wissenschaftler haben dieses uralte Lebewesen Praearcturus gigas genannt und betonen, dass es der größte bisher identifizierte Skorpion sein könnte.

Forschungen zufolge erreichten seine Scheren bis zu 16 Zentimeter und sein Körper war etwa einen Meter lang. Spuren dieses riesigen Lebewesens blieben in der St Maughan's Sandstone Formation erhalten, die in der walisischen Region Powys sowie in den englischen Regionen Herefordshire und Worcestershire gefunden wurde.

Das Interessanteste ist, dass dieser Skorpion während des frühen Devon-Zeitalters, also vor 415 Millionen Jahren, lebte. Obwohl die Fossilien erstmals in den 1870er Jahren identifiziert wurden, blieb ihre wahre Natur lange Zeit ein Rätsel.

Anfangs vermuteten Wissenschaftler sogar, dass es sich bei diesen Überresten um eine riesige Krabbe handelte. Doch Untersuchungen mittels moderner CT-Scanner und 3D-Modellierungstechnologien bestätigten, dass es sich tatsächlich um einen Skorpion handelte.

Forscher glauben, dass seine Größe mit den damals noch nicht vollständig entwickelten Umweltbedingungen und dem Wettbewerb auf der Erde zusammenhängen könnte.

Diese Entdeckung ist nicht nur für die Paläontologie von großer Bedeutung, sondern auch für das Verständnis der Evolution des Lebens auf der Erde.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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