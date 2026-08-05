Huawei bringt neue RGB-MiniLED-Fernseher auf den Markt

Laut Ixbt.com berichtet die Publikation .

Die neuen Fernseher sind in drei Größen erhältlich: 55, 65 und 75 Zoll. Das Unternehmen verfolgt eine wettbewerbsfähige Preisstrategie. Das kleinste 55-Zoll-Modell kostet ab 520 US-Dollar. Die mittlere und große Version kosten 695 beziehungsweise 860 US-Dollar.

Technologische Vorteile und RGB-MiniLED-Funktionen

Während herkömmliche MiniLED-Fernseher weiße Leuchtdioden verwenden, setzen die neuen Modelle Huawei Vision Smart Screen 6 SE auf einen völlig anderen Ansatz. Das Panel nutzt separate rote, grüne und blaue Lichtquellen, wodurch sich die Bildqualität deutlich verbessert.

Nach Angaben des Unternehmens ermöglicht diese Lösung eine präzisere und gesättigtere Farbdarstellung. Außerdem reduziert das neue Linsensystem den störenden Halo-Effekt, der um helle Objekte entstehen kann, deutlich.

Künstliche Intelligenz und Bildverarbeitung

Abdeckung von 105 % des BT.2020-Farbraums.

Die Möglichkeit, 66 % mehr Farben als herkömmliche MiniLED-Fernseher darzustellen.

Ein spezielles System, das Helligkeit und Farbe jeder Leuchtdiode synchron steuert.

KI-Algorithmen, die Bilder in Echtzeit optimieren.

Zur Verbesserung der Bildverarbeitung ist der Fernseher mit einem speziellen Steuersystem ausgestattet. KI-basierte Funktionen sorgen dafür, dass Inhalte auf dem Bildschirm unter allen Bedingungen optimal dargestellt werden.

Zusätzliche Funktionen und Komfort

Die Fernseher unterstützen eine Bildwiederholrate von 300 Hz und gewährleisten dadurch besonders in dynamischen Szenen eine hohe Bewegungsflüssigkeit. Das Produkt ist außerdem TUV Rheinland-zertifiziert, was die flimmerfreie Darstellung und den reduzierten Blaulichtanteil bestätigt.

Zu den weiteren Besonderheiten zählen die drahtlose Bildübertragung von Smartphones in 4K sowie große Betrachtungswinkel von bis zu 178 Grad. Die intelligente Suche von HarmonyOS AI erleichtert das Auffinden von Filmen nach Handlung, Dialogen oder Figuren.

Der Fernseher lässt sich außerdem in Smart-Home-Systeme integrieren und kann das Bild einer Videotürklingel auf dem Bildschirm anzeigen. Der spezielle Smart-Picture-Modus verwandelt das Gerät bei Nichtgebrauch in eine digitale Galerie.