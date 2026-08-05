Wispr Flow stellt KI-gestützten Meeting-Assistenten für Mac-Nutzer vor

Wispr Flow, bekannt als beliebte Diktier-App, hat offiziell einen neuen KI-gestützten Dienst zur Erstellung von Meeting-Notizen für Mac-Computer gestartet. Laut ixbt.com kann das Tool Gespräche über das Systemaudio aufzeichnen und transkribieren, ohne einen separaten Bot zu Meetings hinzuzufügen. Techcrunch.com berichtet dies.

Die neue Funktion ähnelt der App Granola und ermöglicht Nutzern nicht nur Transkriptionen, sondern auch die Live-Beobachtung von Meetings sowie KI-generierte Kurzfassungen. Außerdem erstellt das System auf Grundlage der besprochenen Themen Aufgaben und hilft dabei, Informationen in der Historie vergangener Meetings zu suchen.

Datenschutzrichtlinie und neue Funktionen

Im Rahmen der Umsetzung des Projekts hat das Unternehmen seine Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinie geändert. Den an Nutzer gesendeten Mitteilungen zufolge regeln die aktualisierten Bedingungen die Verarbeitung von Meeting-Daten, Teilnehmerinformationen, Sprecher-Tags und Audioaufzeichnungen.

Die KI strukturiert Meeting-Transkripte nicht nur, sondern analysiert sie auch und liefert wichtige Erkenntnisse. Damit erweitert das Startup seinen Funktionsumfang erheblich und macht einen wichtigen Schritt zur Automatisierung alltäglicher Aufgaben der Nutzer.

Wettbewerb und Perspektiven auf dem Markt

Mit der Markteinführung des Produkts entwickelt sich Wispr Flow zu einem wichtigen Konkurrenten führender Dienste zur Aufzeichnung und Analyse von Meetings wie Granola, Fireflies, Read AI, Otter und Fathom. Tanay Kotari, einer der Unternehmensgründer, hatte in früheren Interviews bereits über Pläne zur Entwicklung eines KI-Assistenten gesprochen.

Bis heute konnte das Startup mehr als 81 Millionen US-Dollar einwerben; seine letzte Bewertung lag bei 700 Millionen US-Dollar. Im Mai berichtete Bloomberg, dass das Unternehmen eine neue Finanzierungsrunde bespreche, die eine Bewertung von 2 Milliarden US-Dollar ermöglichen könnte. Unternehmensvertreter lehnten es jedoch ab, sich weiter zu diesen Angaben zu äußern.