Erdogan riet einer jungen Journalistin, die Heirat nicht aufzuschieben

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Erdogan riet einer jungen Journalistin, die Heirat nicht aufzuschieben

Eine Bemerkung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan während eines Treffens mit Journalisten hat in den sozialen Medien für lebhafte Diskussionen gesorgt.

Es wurde berichtet, dass eine junge Journalistin während des Treffens dem Staatsoberhaupt herzlich zur Geburt seines Enkelkindes gratulierte. Das Gespräch verlief herzlich und offen, wobei Erdoğan sich seinerseits für das Privatleben der Journalistin interessierte.

Er fragte die Journalistin, ob sie verheiratet sei. Als sie antwortete, dass sie noch keine Familie gegründet habe, erkundigte sich der Präsident auch nach ihrem Alter. Daraufhin riet Erdoğan ihr scherzhaft, aber mit ernstem Unterton, die Familiengründung nicht aufzuschieben.

Dieser Vorfall verbreitete sich schnell in den sozialen Medien und löste verschiedene Meinungen und Debatten aus. Einige Nutzer werteten die Worte des Präsidenten als Wertschätzung nationaler Traditionen und der Familie, während andere die Frage aufwarfen, ob solche persönlichen Angelegenheiten öffentlich diskutiert werden sollten.

So wurde aus einem einfachen Ratschlag eine öffentliche Debatte, die erneut zum Austausch über das Heiratsalter und persönliche Entscheidungen in der Gesellschaft anregte.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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