Der maskierte Wohltäter verändert das Leben Hunderter Menschen

·37·Welt
Der maskierte Wohltäter verändert das Leben Hunderter Menschen

Geschichten über eine unbekannte Person, die hinter einer Maske wohltätige Arbeit leistet, berühren viele in den sozialen Medien. Ohne ihre Identität preiszugeben, bietet sie Familien in Not und bedürftigen Menschen große Unterstützung.

Ihr Weg zur Wohltätigkeit begann nach einer schweren Prüfung in ihrem Leben. Als ihr Vater einen Schlaganfall erlitt, brachte sie ihm bei, sich wieder zu bewegen und ins Leben zurückzufinden. In dieser Zeit wurde es zu ihrem Hauptziel, anderen zu helfen.

Seitdem bezahlt sie teure medizinische Behandlungen, schenkt bedürftigen Familien Häuser und unterstützt Menschen in schwierigen Lebenslagen.

Ihre Videos erzielen Millionen von Aufrufen im Internet. Doch der Wohltäter verbirgt weiterhin sein Gesicht. Seiner Meinung nach sollte wahre Güte ohne Aufsehen und Prahlerei geschehen.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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