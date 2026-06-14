4000 Dollar pro Stück: Dieses Fleisch kostet so viel wie zwei Stadthäuser

·43·Welt
4000 Dollar pro Stück: Dieses Fleisch kostet so viel wie zwei Stadthäuser

Es gibt viele teure Delikatessen auf der Welt, aber der Preis einiger Fleischsorten kann selbst die meisten Menschen schockieren. Interessanterweise kostet das Produkt auf dem ersten Platz so viel wie mehrere Häuser im Stadtzentrum.

Auf Platz 5 liegt Japans berühmtes Wagyu-Rindfleisch Es gilt als eine der teuersten Fleischsorten der Welt. 1 Kilogramm dieses Produkts wird normalerweise auf 200 bis 600 Dollar geschätzt.

Auf Platz 4 folgt Kobe-Rindfleisch Dies ist kein gewöhnliches Wagyu, sondern eine seiner prestigeträchtigsten Sorten. Der Preis für dieses Fleisch erreicht etwa 1000 Dollar pro Kilogramm.

Auf Platz 3 steht Matsusaka-Rindfleisch Es ist ebenfalls als eine der hochwertigsten Wagyu-Sorten Japans bekannt. In einigen Fällen übersteigt der Preis 1000 Dollar pro Kilogramm.

Den 2. Platz belegt Spaniens berühmter Iberico-Schinken Dies ist kein gewöhnliches Trockenfleisch. Ein einzelnes ganzes Stück kann bis zu 4000 Dollar kosten.

Auf dem 1. Platz der Liste steht Blauflossen-Thunfisch Er belegt den Platz.

Dies ist kein Rindfleisch, gilt aber als eines der teuersten Fleischprodukte der Welt. Besonders bei Auktionen in Tokio wurden Rekordsummen für Blauflossen-Thunfisch geboten, wobei der Preis in einigen Fällen bis zu 1 Million Dollar erreichte. Aus diesem Grund wird er als eines der teuersten Fleischprodukte der Welt genannt.

JapanWagyu-RindfleischKobe-RindfleischSpanienTokio
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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