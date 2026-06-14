Roboter betteln in China um Geld

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Roboter betteln in China um Geld

Ein ungewöhnliches Video, das angeblich in China aufgenommen wurde, sorgt in den sozialen Medien für hitzige Diskussionen. Darin ist ein Roboter zu sehen, der an einem öffentlichen Ort kniet und mit Handgesten so wirkt, als würde er Menschen um Geld bitten.

Das Interessanteste daran ist, dass neben dem Roboter ein QR-Code für digitale Zahlungen angebracht wurde. Dies erweckt den Eindruck, als würde moderne Technologie mit „Bettelei“ kombiniert. Die emotionale Musik im Video macht die Szene noch dramatischer und zieht die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich.

Dieser Vorfall hat viele Nutzer überrascht und zu verschiedenen Meinungen und Vermutungen geführt. Während einige dies als Marketing oder soziales Experiment bewerten, betonen andere, wie schnell sich Robotertechnologien entwickeln.

Gleichzeitig ist das Ziel hinter dem Video – ob es sich um Werbung, ein Kunstprojekt oder einfach ein Experiment handelt – derzeit noch unklar.

China
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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