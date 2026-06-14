„Haarähnliche“ Speise: Eine ungewöhnliche Delikatesse in China sorgt für Staunen

In China wird ein ungewöhnliches Produkt, das menschlichem Haar ähnelt — Fat Choy immer beliebter. Dieses seltsame Gericht weckt das Interesse vieler Touristen und Internetnutzer.

Tatsächlich ist Fat Choy ein essbares Cyanobakterium, das in Gewässern in Wüstenregionen wächst. Im getrockneten Zustand ähnelt es langen, dünnen schwarzen Fasern, und genau dieses Aussehen versetzt viele in Erstaunen.

Normalerweise wird Fat Choy verschiedenen Suppen hinzugefügt; sobald es im Wasser weich wird, ähnelt es Nudeln. Einige Cafés und Streetfood-Händler braten es auch mit Gewürzen an und servieren es als eigenständiges Gericht.

Interessanterweise halten Touristen, die dieses Produkt zum ersten Mal sehen, es oft für echtes Haar und sind schockiert. Dennoch ist Fat Choy eines der Lieblingsgerichte der Einheimischen und wird für seinen einzigartigen Geschmack geschätzt.