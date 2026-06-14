Name von Trump per Gerichtsbeschluss vom Kunstzentrum entfernt

·30·Welt
Name von Trump per Gerichtsbeschluss vom Kunstzentrum entfernt

Der Name des US-Präsidenten Donald Trump wurde von der Fassade des John F. Kennedy Center for the Performing Arts entfernt.

Laut Reuters erfolgte dies auf Grundlage eines Gerichtsbeschlusses. Das Urteil besagt, dass der Name der Einrichtung nicht ohne Zustimmung des Kongresses geändert werden darf.

Zuvor hatte der Vorstand des Zentrums eine Umbenennung in „Donald Trump — John F. Kennedy Center for the Performing Arts“ genehmigt.

Ein Gericht in Washington untersagte jedoch die Namensänderung und ordnete an, den Namen Trump von allen Schildern und Materialien zu entfernen.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Militärflugzeug zerbricht bei Landung in Indien in mehrere TeileMilitärflugzeug zerbricht bei Landung in Indien in mehrere TeileHeute, 10:33Starker Regen verursacht Überschwemmungen in AnkaraStarker Regen verursacht Überschwemmungen in AnkaraHeute, 10:094000 Dollar pro Stück: Dieses Fleisch kostet so viel wie zwei Stadthäuser4000 Dollar pro Stück: Dieses Fleisch kostet so viel wie zwei StadthäuserHeute, 10:01Ebola-Notfall: Schnelle Ausbreitung, Maßnahmen werden verschärftEbola-Notfall: Schnelle Ausbreitung, Maßnahmen werden verschärftHeute, 08:36US-Iran-Verhandlungen sorgen in Israel für BesorgnisUS-Iran-Verhandlungen sorgen in Israel für BesorgnisHeute, 07:48„Haarähnliche“ Speise: Eine ungewöhnliche Delikatesse in China sorgt für Staunen„Haarähnliche“ Speise: Eine ungewöhnliche Delikatesse in China sorgt für StaunenHeute, 07:19
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Ranking der weltweit führenden Goldproduzenten veröffentlicht
Ranking der weltweit führenden Goldproduzenten veröffentlicht
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Ein seltener Blauer Mond erscheint diese Woche am Himmel
Ein seltener Blauer Mond erscheint diese Woche am Himmel
Ranking der Länder mit den schönsten Frauen bekannt gegeben
Ranking der Länder mit den schönsten Frauen bekannt gegeben
Iranischer Oberster Führer Khamenei gibt unerwartete Erklärung ab
Iranischer Oberster Führer Khamenei gibt unerwartete Erklärung ab
Lunochod, 40 Jahre lang stumm, sendet wieder ein Signal
Lunochod, 40 Jahre lang stumm, sendet wieder ein Signal