Name von Trump per Gerichtsbeschluss vom Kunstzentrum entfernt

Der Name des US-Präsidenten Donald Trump wurde von der Fassade des John F. Kennedy Center for the Performing Arts entfernt.

Laut Reuters erfolgte dies auf Grundlage eines Gerichtsbeschlusses. Das Urteil besagt, dass der Name der Einrichtung nicht ohne Zustimmung des Kongresses geändert werden darf.

Zuvor hatte der Vorstand des Zentrums eine Umbenennung in „Donald Trump — John F. Kennedy Center for the Performing Arts“ genehmigt.

Ein Gericht in Washington untersagte jedoch die Namensänderung und ordnete an, den Namen Trump von allen Schildern und Materialien zu entfernen.