Liste der weltweit leistungsstärksten Universitäten veröffentlicht

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Liste der weltweit leistungsstärksten Universitäten veröffentlicht

Das Center for World University Rankings (CWUR) hat die Liste der 1000 besten Hochschulen der Welt für den Zeitraum 2025–2026 vorgelegt.

Im neuen Ranking belegte die Harvard University aus den USA erneut den ersten Platz. Die Top Ten werden hauptsächlich von Universitäten aus den USA und Großbritannien dominiert. Unter anderem belegten die Stanford University, das Massachusetts Institute of Technology, die Universitäten Cambridge und Oxford sowie Yale, Pennsylvania und Columbia hohe Plätze. Das California Institute of Technology vervollständigt die Top Ten.

Experten weisen darauf hin, dass die Kluft zwischen den führenden Universitäten und dem Rest stetig wächst. Hauptfaktoren sind dabei wissenschaftliche Forschung und innovative Aktivitäten.

Die neue Liste umfasst Universitäten aus über 60 Ländern. Der Großteil entfällt auf die USA, China und Großbritannien. Auch Länder wie Südkorea, Italien, Spanien, Kanada und Australien sind würdig vertreten.

Leider sind in diesem Ranking keine usbekischen Hochschulen vertreten.

Es wird darauf hingewiesen, dass bei der Erstellung des Rankings Kriterien wie Bildungsqualität, Beschäftigungsquote der Absolventen, Anzahl der wissenschaftlichen Arbeiten und deren Einfluss zugrunde gelegt wurden.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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