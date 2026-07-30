Preise für NVIDIA GeForce RTX 50 Grafikkarten in China stark gestiegen

Die Großhandelspreise für NVIDIA-Grafikkarten auf dem chinesischen Markt steigen rasant an, was zu einer drastischen Verteuerung von Gaming-PCs führt. Laut ixbt.com betrifft dieser Preissprung nicht nur High-End-, sondern auch Mittelklasse-Geräte ernsthaft. Das berichtet Ixbt.com .

Insbesondere hat der von Distributoren angebotene Einstiegspreis der GeForce RTX 5080 12.000 Yuan erreicht, während der empfohlene Basispreis für dieses Modell bei 8.299 Yuan lag. Damit liegt der tatsächliche Preis fast 45 Prozent über dem festgelegten Wert.

Auch Mittelklasse-Grafikkarten werden teurer

Der Preisanstieg hat auch andere beliebte Modelle nicht verschont. So stieg der Mindestpreis der GeForce RTX 5060 Ti mit 16 GB Speicher auf 5.500 Yuan. In der vergangenen Woche kletterte zudem der Preis der GeForce RTX 5070 um 800 Yuan und nähert sich der Marke von 6.000 Yuan.

Zudem blieben beide Versionen der GeForce RTX 5060 Ti von Preissteigerungen nicht verschont: Eine verteuerte sich um 400 Yuan, die andere um 600 Yuan. In dieser Situation beginnen sich die tatsächlichen Einzelhandelspreise an die zuvor durchsickerten Daten anzupassen, die von vielen als stark übertrieben angesehen wurden.

Warum steigen die Preise?

Analysten zufolge wird der drastische Preisanstieg bei Grafikkarten durch mehrere Faktoren verursacht. Erstens hat NVIDIA die Preise für GPUs und Speicher für seine Partner erhöht. Zweitens verlagern führende Hersteller wie Samsung, Micron und SK hynix ihre Kapazitäten auf die Produktion von HBM-Speicher, der für KI-Serverbeschleuniger lukrativer ist.

Infolgedessen schrumpft das Angebot an GDDR-Speicher für normale Verbraucher. Expertenprognosen zufolge könnten die Vertragspreise für DRAM-Speicher allein im zweiten Quartal um bis zu 63 Prozent steigen, was darauf hindeutet, dass Grafikkarten in naher Zukunft noch teurer werden.